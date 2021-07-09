Стрибок ціни активів американського техгіганта стався на фоні оптимістичного прогнозу щодо росту компанії у другій половині 2021 року.

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Новий рекорд Apple

Цінні папери Apple виросли на 1,8% до 144,57 долара, побивши січневий рекорд. Деякі експерти з Волл-стріт роблять ставку на те, що протягом другої половини 2021 року продажі iPhone будуть зростати. Активи корпорації "прожили" найдовшу серію перемог з квітня. На фоні цього ринкова капіталізація Apple злетіла до 2,4 трильйона доларів.

Apple дійсно прокинулася за останній місяць, і в короткостроковій перспективі її бізнес-перспективи досить хороші,

– сказав Девід Кац, директор з інвестицій Matrix Asset Advisors.

Акції Apple злетіли до рекордно високого рівня / Інфографіка Bloomberg

З початку 2021 року акції техгіганта подорожчали на 9%, тоді як його конкуренти повідомляли про двозначні показники приросту. Так сталося тому, що інвестори хотіли отримати додаткову інформацію про потенціал зростання компанії, одночасно інші корпорації анонсували досить кардинальні зміни у своїх ключових сферах діяльності. Індекс S&P 500, найбільший внесок в який вносить Apple з вагою 6,2%, зріс на 16%.

Експерти JPMorgan знову радять інвесторам купувати активи Apple. Йдеться про те, що акції компанії, як і очікували, повернулися у другій половині року завдяки привабливим прогнозами щодо обсягів продажів iPhone 12 та оптимістичним очікуванням щодо наступної моделі цієї серії.

Ротація з акцій росту в акції вартості на початку цього року, можливо, стримала зростання, але інші члени групи FAANMG як і раніше демонструють високий прибуток. Корпорація Microsoft зросла на 26% у 2021 році, після нещодавнього приєднання до Apple, як однієї з двох американських публічних компаній, вартість якої перевищує 2 трильйони доларів. Amazon цього року подорожчала приблизно на 14%, тоді як Alphabet Inc. зросла на 44%, а Facebook – приблизно на 28%. Індекс Nasdaq 100 виріс на 15%.

У першій половині 2021 року була потрібна невелика пауза, оскільки ринок обертався навколо цінних імен, які були залишені помирати і виглядали привабливо. Деякі тактичні гроші пішли від таких брендів, як Apple до енергії, але я думаю, що ротація в основному вичерпала себе,

– повідомив Уейн Кауфман, головний аналітик ринку Phoenix Financial.

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