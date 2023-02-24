После полномасштабной российской агрессии цены на газ и электроэнергию стремительно взлетели. Это помогло французскому гиганту почти удвоить свой годовой доход.

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Стремительное увеличение доходов

Согласно последним данным, за 2022 год компания Engie заработала 5,2 миллиарда евро или 5,5 миллиарда долларов. Год до этого чистый доход французского гиганта составил 2,9 миллиарда евро или 3,07 миллиарда долларов.

Прибыли за год до вычета налогов и процентов составили 9, миллиарда евро (9,53 миллиарда долларов). Для сравнения в прошлом году Engie отчитывалось о почти 6,1 миллиарда евро (6,5 миллиарда долларов) доходов.

Компания прогнозирует, что в 2023 году чистый доход составит 3,6 до 4,24 миллиарда долларов. Правление Engie предлагает выплату дивидендов в 1,40 евро (1,48 доллара) за акцию. Это равно коэффициенту выплат на уровне 65%.

К теме! Из-за полномасштабной войны России против Украины Германия потеряла примерно 100 миллиардов долларов. Дело в том, что раньше эта страна Европы больше всего зависела от энергоносителей агрессора. В то же время в начале января текущего года официальный Берлин объявил о полную независимость от российских энергоносителей.

Engie и Россия

Кроме того, в Engie заявили о переоценке своих вложений в газопровод "Северный поток". Из 474 миллионов евро (свыше 502 миллиона долларов) по состоянию на конец 2021 года эта сумма сократилась до 90 миллионов евро (свыше 95 миллионов долларов). Более того, компания подала иск против российского "Газпрома".

Компания Engie до 2022 года была ключевым импортером газа из России во Францию, а также акционером газопроводов Северный поток (9%) и Северный поток-2 (10%), сообщают в отчете.

Гендиректор французской компании подчеркнул, что Engie удалось значительно устранить зависимость от российского газа. Прежде всего, это вышло благодаря сотрудничеству с новыми поставщиками.

Более того, энергетический гигант в четвертом квартале 2022 года инициировал арбитражное разбирательство по русского "Газпрому". Главное требование – признание невыполнения обязательств по поставке голубого топлива по условиям долгосрочных договоров, сообщает NV.