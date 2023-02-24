Після повномасштабної російської агресії ціни на газ та електроенергію стрімко злетіли. Це допомогло французькому гіганту майже подвоїти свій річний дохід.

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Стрімке збільшення доходів

Згідно з останніми даними, за 2022 рік компанія Engie заробила 5,2 мільярда євро або 5,5 мільярда доларів. Рік до цього чистий дохід французького гіганта становив 2,9 мільярда євро або 3,07 мільярда доларів.

Прибутки за рік до вирахування податків та відсотків склав 9, мільярда євро (9,53 мільярда доларів). Для порівняння торік в Engie звітували про майже 6,1 мільярда євро (6,5 мільярда доларів) прибутків.

Компанія прогнозує, що у 2023 році чистий дохід складе від 3,6 до 4,24 мільярда доларів. Правління Engie пропонує виплату дивідендів в 1,40 євро (1,48 долара) за акцію. Це дорівнює коефіцієнту виплат на рівні 65%.

До теми! Через повномасштабну війну Росії проти України Німеччина втратила приблизно 100 мільярдів доларів. Річ у тому, що раніше саме ця країна Європи найбільше залежала від енергоносіїв агресора. Водночас на початку січня поточного року офіційний Берлін оголосив про повну незалежність від російських енергоносіїв.

Engie та Росія

Крім того, в Engie заявили про переоцінку своїх вкладень у газопровід "Північний потік". З 474 мільйонів євро (понад 502 мільйони доларів) станом на кінець 2021 року ця сума скоротилася до 90 мільйонів євро (понад 95 мільйонів доларів). Ба більше, компанія подала позов проти російського "Газпрому".

Компанія Engie до 2022 року була ключовим імпортером газу з Росії до Франції, а також акціонером газопроводів Північний потік (9%) та Північний потік-2 (10%), йдеться в офіційному звіті.

Гендиректор французької компанії наголосив, що Engie вдалося значно усунути залежність від російського газу. Перш за все, це вийшло завдяки співпраці з новими постачальниками.

Ба більше, енергетичний гігант у четвертому кварталі 2022 року ініціював арбітражний розгляд щодо російського "Газпрому". Головна вимога – визнання невиконання зобов’язань щодо постачання блакитного палива за умовами довгострокових договорів, повідомляє NV.