Но с 1 января 2023 года Германия больше не будет покупать российскую нефть по трубопроводу. До этого страна отказалась от импорта газа и угля из государства-агрессора.

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Германия стала независимой от России

В Правительстве Германии добавили, что в прошлом на импорт в страну газа из России приходилось 55% от общего объема, на импорт угля – 50%, на импорт нефти – 35%. Важно добавить, что еще 20 марта 2022 года Германия и Катар согласовали вопрос относительно долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики.

К теме! Напомним, что 5 декабря 2022 г. также начали действовать санкции против России, связанные с продажей нефти. Речь идет о частичном эмбарго от ЕС и ценовом потолке. которую установили на уровне 60 долларов за баррель. К тому же участником обоих блоков является Германия.

Кроме того, Германия сообщила, что готова поддержать предоставление Украине замороженных активов России для восстановления после войны. В то же время глава европейской страны Олаф Шольц заявил о стремлении, чтобы все действия были скоординированы с союзниками.

Второе его условие состоит в том, чтобы процесс был правильно юридически удостоверен. Поэтому следует учитывать, что официальный Киев может столкнуться с определенными препятствиями в контексте получения этих средств в будущем.