Влияние полномасштабной войны против Украины на Германию усиливала зависимость европейской страны от энергоносителей агрессора. Также усилению кризиса способствовала высокая доля энергоемкой промышленности и серьезная зависимость от экспорта, глобальных цепей снабжения.

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Потери Германии из-за войны России против Украины

По подсчетам Немецкого института экономических исследований, из-за войны Россию против Украины потери Германии составили примерно 100 миллиардов долларов или 2,5% ВВП. Кроме того, агрессия спровоцировала серьезный кризис на энергетическом рынке. В частности, речь идет о существенном росте цен на энергоносители.

Руководитель организации Марсель Фрацшер поделился новыми прогнозами для страны:

По его словам, высокие цены на энергоносители будут влиять на экономику Германии в течение следующих десятилетий;

Местные компании будут вынуждены компенсировать этот вызов благодаря введению большего количества инноваций и повышению производительности.

Марсель Фрацшер добавил, что если компании в Германии не будут работать над ускорением уменьшения объемов энергопотребления, внедрения инновационных технологий, а также экономических преобразований, то репутация страны в контексте места для ведения бизнеса может пострадать.

К теме! Центральный банк Германии прогнозирует, что национальная экономика войдет в фазу технической рецессии. Это означает, что ВВП страны будет падать два квартала подряд.

Оценка ситуации от лоббистов бизнеса в Германии

В то же время Ассоциация немецких торгово-промышленных палат, которая является главной лоббистской группой бизнеса в стране, ожидает до конца текущего года оценка войны России против Украины и ее последствия составит примерно 4% ВВП Германии.

Глава этой организации Петер Адриан добавил, что потери немецкой экономики составят ориентировочно 160 миллиардов евро (свыше 169 миллиардов долларов). В расчете на каждого жителя страны речь идет о 2 тысячи евро.