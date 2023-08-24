В целом на ситуацию серьезно повлиял односторонний выход России из Черноморского зернового соглашения, в рамках которого Украина могла экспортировать разные зерновые культуры.
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Страховые компании увеличивают премию за риск
Напомним, что недавно Россия сообщала об атаках на свои порты в регионе Черного моря. Трейдеры заявили, что это никак не отразилось на процессе загрузки нефти в танкеры. Однако они подчеркнули, что риски растут.
Следовательно, страховые компании приняли решение об увеличении премии за риск работы в зоне военного конфликта. Речь идет о росте с 1% стоимости груза до 1,20 – 1,25%. Это значит, что теперь размер этой премии оценивают почти в 1 миллион долларов. В результате это повлияет на стоимость транспортировки российской нефти по морскому пути. Приводят следующие цифры:
- Например, стоимость рейса танкера Suezmax, который может перевозить от 120 до 200 тысяч тонн нефти, вырастет примерно на 200 тысяч долларов;
- Это при условии, что танкер с российским сырьем будет направляться в Индию. Напомним, что именно эта страна активно сотрудничает с Россией на рынке нефти.
Новости о нефти для контекста:
- Напомним, что танкеры компаний даже из стран, поддерживающих ценовой потолок для российской нефти, продолжают предоставлять услуги для ее транспортировки. Кроме того, добавляют, что даже подорожание бренда Urals выше 60 долларов за баррель не слишком изменило ситуацию.
- С другой стороны, Китай увеличил импорт нефти с подсанкционного Ирана до рекордного уровня. Это данные за август 2023 года. Одна из ключевых причин – скидки. На этом фоне Иран выигрывает "расположение" Китая даже в России.