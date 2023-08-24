Загалом на ситуацію серйозно вплинув односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, у рамках якої Україна могла експортувати різні зернові культури.

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Страхові компанії збільшують премію за ризик

Нагадаємо, що недавно Росія повідомляла про атаки на свої порти у регіоні Чорного моря. Трейдери заявили, що це ніяк не повпливало на процес завантаження нафти у танкери. Проте вони наголосили, що ризики зростають.

Відтак, страхові компанії ухвалили рішення про збільшення премії за ризик роботи у зоні воєнного конфлікту. Йдеться про зростання з 1% вартості вантажу до 1,20 – 1,25%. Це означає, що тепер розмір цієї премії оцінюють майже в 1 мільйон доларів. У результаті це вплине на вартість транспортування російської нафти морським шляхом. Наводять такі цифри:

Для прикладу, вартість рейсу танкера Suezmax, який може перевозити від 120 до 200 тисяч тонн нафти, зросте приблизно на 200 тисяч доларів ;

; Це за умови, якщо танкер з російською сировиною буде прямувати до Індії. Нагадаємо, що саме ця країна активно співпрацює з Росією на ринку нафти.

Важливо! Трейдери наголосили, що страхові компанії підвищили премію на ризик лише для транспортування російської нафти та нафтопродуктів.Натомість премія за вантажі з Казахстану залишилася на рівні близькому до 1%.

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