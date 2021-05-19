Цифровые валюты и криптобиржи получили очередной удар в начале недели. В частности, Nasdaq Composite потеряла 4% из-за опасений относительно инфляции. Биткоин подешевел сразу на 30% после заявления Илона Маска о том, что Tesla отказывается принимать платежи в этой валюте. Технологические компании получили второе дыхание на фоне этих перипетий.

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Что станет новым катализатором биткоина

Несмотря на все инвесторы считают, что в 2021 году появится новый катализатор биткоина . Это видение продвигает бывший менеджер хедж-фонда Goldman Sachs Рауль Пал. Кроме того, он прогнозирует оптимистическую ценовую цель для криптовалюты.

Я думаю биткоин пересечет отметку в 250 тысяч долларов в течение следующих 12 месяцев, а стоимость Ethereum прыгнет выше 20 тысяч долларов,

– заявил соучредитель Real Vision financial and Crypto TV.

Для биткоина и его волатильности откат в 35% – это нормально. Это главное о чем стоит помнить инвесторам. Несмотря на колебания на рынке биткоин попрежнему приносит 200% годовых. Это самый высокий показатель доходности актива в истории. Скорее всего, со временем виртуальная валюта будет приносить меньше, но скорость принятия рынка криптовалюты и дальше будет расти на 113% в год. Э то самое быстрое внедрение новой технологии в мире.

Есть еще один фактор, указывающий на то, что криптовалюта будет развиваться бешеными темпами. По мнению Пала, долгожданный Биржевой инвестиционный фонд США (ETF) станет ракетным топливом для цифровых активов.

Запуск фонд запланирован на сентябрь. Скорее всего, это приведет к тому, что рынок криптовалюты пойдет вверх на фоне роста цен из-за всплеска спроса со стороны зарегистрированных инвестиционных консультантов и управляющих активами . Именно так произошло в Канаде. Исполнительный директор банка Galaxy Digital и инвестор в криптовалюту Майк Новограц заявил, что сейчас главной задачей является удержать стоимость биткоина в диапазоне от 40 до 50 тысяч долларов. Он также считает, что ETF – это мощный импульс для рынка криптовалюта.

Самые известные криптовалюта мира: стоимость по состоянию на 19 мая

Биткоин – 40 тысяч долларов;

Ethereum – 2932 долларов;

Dogecoin – 0,41 доллара.