Цифровые валюты и криптобиржи получили очередной удар в начале недели. В частности, Nasdaq Composite потеряла 4% из-за опасений относительно инфляции. Биткоин подешевел сразу на 30% после заявления Илона Маска о том, что Tesla отказывается принимать платежи в этой валюте. Технологические компании получили второе дыхание на фоне этих перипетий.
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Что станет новым катализатором биткоина
Несмотря на все инвесторы считают, что в 2021 году появится новый катализатор биткоина. Это видение продвигает бывший менеджер хедж-фонда Goldman Sachs Рауль Пал. Кроме того, он прогнозирует оптимистическую ценовую цель для криптовалюты.
Я думаю биткоин пересечет отметку в 250 тысяч долларов в течение следующих 12 месяцев, а стоимость Ethereum прыгнет выше 20 тысяч долларов,
– заявил соучредитель Real Vision financial and Crypto TV.
Для биткоина и его волатильности откат в 35% – это нормально. Это главное о чем стоит помнить инвесторам. Несмотря на колебания на рынке биткоин попрежнему приносит 200% годовых. Это самый высокий показатель доходности актива в истории. Скорее всего, со временем виртуальная валюта будет приносить меньше, но скорость принятия рынка криптовалюты и дальше будет расти на 113% в год. Это самое быстрое внедрение новой технологии в мире.
Запуск фонд запланирован на сентябрь. Скорее всего, это приведет к тому, что рынок криптовалюты пойдет вверх на фоне роста цен из-за всплеска спроса со стороны зарегистрированных инвестиционных консультантов и управляющих активами. Именно так произошло в Канаде. Исполнительный директор банка Galaxy Digital и инвестор в криптовалюту Майк Новограц заявил, что сейчас главной задачей является удержать стоимость биткоина в диапазоне от 40 до 50 тысяч долларов. Он также считает, что ETF – это мощный импульс для рынка криптовалюта.
Самые известные криптовалюта мира: стоимость по состоянию на 19 мая
- Биткоин – 40 тысяч долларов;
- Ethereum – 2932 долларов;
- Dogecoin – 0,41 доллара.