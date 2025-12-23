Будет становиться все хуже: с 1 января Россию ждет удар

Российская экономика уже переживает значительный кризис. Сейчас ситуация там сложная. Однако, улучшений в ближайшее время не предвидится. Более того, в 2026 году, вероятно, ситуация только ухудшится.

Как изменится ситуация в российской экономике?

Вследствие роста тарифов и НДС в 2026 году, в России может ускориться инфляция, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".

Как заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, рост НДС с 1 января повлияет на цены в ближайшие месяцы. Нужно заметить, что определенные изменения ощутимы уже сейчас.

Отдельные компании начали корректировать цены с учетом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди,

– сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

В то же время глава российского Центробанка сказала, что темпы роста цен в России в 2025 замедлились до 5-летнего минимума. В целом они увеличились на менее чем 6%.

Кроме этого, значительное влияние на ситуацию сейчас имеет снижение ключевой ставки в пятницу. Напомним, она теперь составляет 16%, вместо – 16,5%, сообщает Центробанк России.

Интересно! Набиуллина сказала, что Центробанк России рассматривал сценарий сохранения ключевой ставки на предыдущем уровне.

Почему ухудшается ситуация в экономике России?