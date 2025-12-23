Ставатиме усе гірше: з 1 січня Росію чекає удар

Російська економіка уже переживає значну кризу. Зараз ситуація там складна. Проте, покращень найближчим часом не передбачається. Щобільше, у 2026 році, імовірно, ситуація лише погіршиться.

Як зміниться ситуація в російській економіці?

Внаслідок зростання тарифів та ПДВ у 2026 році, в Росії може прискоритись інфляція, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".

Читайте також Від Кремля відвернулись навіть соратники: у цих країнах росіянам почали блокувати рахунки

Як заявила глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, зростання ПДВ з 1 січня вплине на ціни найближчими місяцями. Потрібно зауважити, що певні зміни відчутні вже зараз.

Окремі компанії почали коригувати ціни з урахуванням цього вже в грудні, але основний вплив ще попереду,

– сказала Набіулліна на пресконференції в п'ятницю.

Водночас голова російського Центробанку сказала, що темпи зростання цін в Росії у 2025 сповільнилися до 5-річного мінімуму. Загалом вони збільшились на менш як 6%.

Окрім цього, значний вплив на ситуацію зараз має зниження ключової ставки у п'ятницю. Нагадаємо, вона тепер складає 16%, замість – 16,5%, повідомляє Центробанк Росії.

Цікаво! Набіулліна сказала, що Центробанк Росії розглядав сценарій збереження ключової ставки на попередньому рівні.

Чому погіршується ситуація в економіці Росії?