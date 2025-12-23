Как изменится ситуация в российской экономике?
Вследствие роста тарифов и НДС в 2026 году, в России может ускориться инфляция, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".
Как заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, рост НДС с 1 января повлияет на цены в ближайшие месяцы. Нужно заметить, что определенные изменения ощутимы уже сейчас.
Отдельные компании начали корректировать цены с учетом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди,
– сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
В то же время глава российского Центробанка сказала, что темпы роста цен в России в 2025 замедлились до 5-летнего минимума. В целом они увеличились на менее чем 6%.
Кроме этого, значительное влияние на ситуацию сейчас имеет снижение ключевой ставки в пятницу. Напомним, она теперь составляет 16%, вместо – 16,5%, сообщает Центробанк России.
Интересно! Набиуллина сказала, что Центробанк России рассматривал сценарий сохранения ключевой ставки на предыдущем уровне.
Почему ухудшается ситуация в экономике России?
С 1 января в России вырастет НДС. Этот налог увеличится с 20% до 22%. После этого он станет одним из крупнейших в мире.
Кремль принял решение повысить налог на добавленную стоимость, чтобы увеличить поступления в бюджет. Для понимания, по итогам 2025, бюджетный дефицит в России достигнет – 5,7 триллиона рублей.
Также негативное влияние на экономику России имеют санкции. В частности, речь идет об ограничениях, введенных против "Лукойла" и "Роснефти". Сейчас Россия вынуждена предоставлять значительный дисконт на нефть, чтобы реализовывать ее.