Як зміниться ситуація в російській економіці?
Внаслідок зростання тарифів та ПДВ у 2026 році, в Росії може прискоритись інфляція, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".
Як заявила глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, зростання ПДВ з 1 січня вплине на ціни найближчими місяцями. Потрібно зауважити, що певні зміни відчутні вже зараз.
Окремі компанії почали коригувати ціни з урахуванням цього вже в грудні, але основний вплив ще попереду,
– сказала Набіулліна на пресконференції в п'ятницю.
Водночас голова російського Центробанку сказала, що темпи зростання цін в Росії у 2025 сповільнилися до 5-річного мінімуму. Загалом вони збільшились на менш як 6%.
Окрім цього, значний вплив на ситуацію зараз має зниження ключової ставки у п'ятницю. Нагадаємо, вона тепер складає 16%, замість – 16,5%, повідомляє Центробанк Росії.
Цікаво! Набіулліна сказала, що Центробанк Росії розглядав сценарій збереження ключової ставки на попередньому рівні.
Чому погіршується ситуація в економіці Росії?
З 1 січня в Росії зросте ПДВ. Цей податок збільшиться з 20% до 22%. Після цього він стане одним з найбільших у світі.
Кремль ухвалив рішення підвищити податок на додану вартість, аби збільшити надходження в бюджет. Для розуміння, за підсумками 2025, бюджетний дефіцит в Росії сягне – 5,7 трильйона рублів.
Також негативний вплив на економіку Росії мають санкції. Зокрема, йдеться про обмеження, впроваджені проти "Лукойла" та "Роснефті". Зараз Росія вимушена надавати значний дисконт на нафту, аби реалізовувати її.