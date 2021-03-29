Экономика Китая восстанавливается после турбулентной недели: кому это выгодно
Восстановление Китая на экономическом рынке повлечет за собой ряд изменений для многих игроков. Что стало причиной падения рынка и чего стоит ожидать – читайте дальше.
Источник:Bloomberg
Восстановление второй сильнейшей экономикой мира может стать стимулом для роста развивающихся рынков. Напомним, их акции за прошлую неделю потеряли почти весь свой рост, который набрали с начала года, из-за стремительного падения турецкой лиры.
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Инвесторы ожидают, что в среду Китай обнародует данные, которые подтвердят информацию о восстановлении продовольственного и непродовольственного секторов. Кроме того, новая информация поможет составить полную картину об улучшении ситуации на глобальном экономическом рынке.
Акции / Фото unsplash
Предпосылки и прогнозы
На прошлой неделе фондовый индекс развивающихся государств MSCI Inc. резко пошел вниз на фоне снижения фондовых рынков Турции, Аргентины и Китая.
Обвал турецкой лиры стал причиной падения валют на развивающихся рынках в пятый раз за шесть недель. К тому же, существенно просели и долларовые облигации. Это ослабление стимулирует вкладчиков покупать акции развивающихся стран, которые могут продемонстрировать стремительный рост.
А для тех, кто готов смотреть дальше ситуации с коронавирусом, открываются возможности в двух секторах: поставка сырья и туризма.
Сейчас инвесторов больше всего беспокоит вопрос ухудшится ли кризис в Турции и как эта ситуация повлияет на другие страны. Пока кризис имел незначительный эффект. Кроме того, определенный отпечаток на ситуацию накладывает драма в Суэцком канале, которая стала причиной многомиллионных потерь и резких колебаний цен на нефть.
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