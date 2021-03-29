Восстановление Китая на экономическом рынке повлечет за собой ряд изменений для многих игроков. Что стало причиной падения рынка и чего стоит ожидать – читайте дальше.

Восстановление второй сильнейшей экономикой мира может стать стимулом для роста развивающихся рынков. Напомним, их акции за прошлую неделю потеряли почти весь свой рост, который набрали с начала года, из-за стремительного падения турецкой лиры.

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Инвесторы ожидают, что в среду Китай обнародует данные, которые подтвердят информацию о восстановлении продовольственного и непродовольственного секторов. Кроме того, новая информация поможет составить полную картину об улучшении ситуации на глобальном экономическом рынке.

Улучшение корпоративных перспектив компаний в развивающихся странах может стать сигналом покупать акции, которые упали в цене.

Акции / Фото unsplash

Предпосылки и прогнозы

На прошлой неделе фондовый индекс развивающихся государств MSCI Inc. резко пошел вниз на фоне снижения фондовых рынков Турции, Аргентины и Китая.

Обвал турецкой лиры стал причиной падения валют на развивающихся рынках в пятый раз за шесть недель. К тому же, существенно просели и долларовые облигации. Это ослабление стимулирует вкладчиков покупать акции развивающихся стран, которые могут продемонстрировать стремительный рост.

Развивающиеся рынки получили еще один удар после роста доходов США, незначительного укрепления доллара и проблем с вакцинацией в Европе. Однако, стоимость акций в китайском технологическом секторе снова стала интересной. Примечательно Прибыль будет зависеть от носорогов: Всемирный банк создал облигации "дикой природы"

А для тех, кто готов смотреть дальше ситуации с коронавирусом, открываются возможности в двух секторах: поставка сырья и туризма.

Сейчас инвесторов больше всего беспокоит вопрос ухудшится ли кризис в Турции и как эта ситуация повлияет на другие страны. Пока кризис имел незначительный эффект. Кроме того, определенный отпечаток на ситуацию накладывает драма в Суэцком канале, которая стала причиной многомиллионных потерь и резких колебаний цен на нефть.