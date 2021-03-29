Відновлення Китаю на економічному ринку спричинить низку змін для багатьох гравців. Що стало причиною падіння ринку та чого варто очікувати – читайте далі.

Відновлення другої найсильнішої економіки світу може стати стимулом для росту ринків, які розвиваються. Нагадаємо, їхні акції за минулий тиждень втратили майже весь свій ріст, який набрали з початку року, через стрімке падіння турецької ліри.

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Інвестори очікують, що в середу Китай оприлюднить дані, які підтвердять інформацію про відновлення продовольчого та непродовольчого секторів. Крім того, нова інформація допоможе скласти повну картину щодо покращення ситуації на глобальному економічному ринку.

Поліпшення корпоративних перспектив компаній в країнах, які розвиваються може стати сигналом купувати акції, які впали в ціні.

Акції / Фото unsplash

Передумови та прогнози

Минулого тижня фондовий індекс держав, які розвиваються MSCI Inc. різко пішов вниз на фоні зниження фондових ринків Туреччини, Аргентини та Китаю.

Обвал турецької ліри став причиною падіння валют на ринках, які розвиваються вп'яте за шість тижнів. До того ж істотно просіли й доларові облігації. Це послаблення стимулює вкладників купувати акції країн, що розвиваються та можуть продемонструвати стрімкий ріст.

Ринки, які розвиваються отримали ще один удар після зростання доходів США, незначного зміцнення долара та проблем з вакцинацією в Європі. Проте, вартість акцій в китайському технологічному секторі знову стала цікавою. Цікаво Прибуток буде залежати від носорогів: Світовий банк створив облігації "дикої природи"

А для тих, хто готовий дивитися далі ситуації з коронавірусом, відкриваються можливості в двох секторах: постачання сировини та туризму.

Зараз інвесторів найбільше турбує питання чи погіршиться криза в Туреччині та як ця ситуація вплине на інші країни. Поки що криза мала незначний ефект. Крім того, певний відбиток на ситуацію накладає драма в Суецькому каналі, яка стала причиною багатомільйонних втрат та різких коливань цін на нафту.

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