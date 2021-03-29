Економіка Китаю відновлюється після турбулентного тижня: кому це вигідно
Відновлення Китаю на економічному ринку спричинить низку змін для багатьох гравців. Що стало причиною падіння ринку та чого варто очікувати – читайте далі.
Джерело:Bloomberg
Відновлення другої найсильнішої економіки світу може стати стимулом для росту ринків, які розвиваються. Нагадаємо, їхні акції за минулий тиждень втратили майже весь свій ріст, який набрали з початку року, через стрімке падіння турецької ліри.
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Інвестори очікують, що в середу Китай оприлюднить дані, які підтвердять інформацію про відновлення продовольчого та непродовольчого секторів. Крім того, нова інформація допоможе скласти повну картину щодо покращення ситуації на глобальному економічному ринку.
Акції / Фото unsplash
Передумови та прогнози
Минулого тижня фондовий індекс держав, які розвиваються MSCI Inc. різко пішов вниз на фоні зниження фондових ринків Туреччини, Аргентини та Китаю.
Обвал турецької ліри став причиною падіння валют на ринках, які розвиваються вп'яте за шість тижнів. До того ж істотно просіли й доларові облігації. Це послаблення стимулює вкладників купувати акції країн, що розвиваються та можуть продемонструвати стрімкий ріст.
А для тих, хто готовий дивитися далі ситуації з коронавірусом, відкриваються можливості в двох секторах: постачання сировини та туризму.
Зараз інвесторів найбільше турбує питання чи погіршиться криза в Туреччині та як ця ситуація вплине на інші країни. Поки що криза мала незначний ефект. Крім того, певний відбиток на ситуацію накладає драма в Суецькому каналі, яка стала причиною багатомільйонних втрат та різких коливань цін на нафту.
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