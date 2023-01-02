Глава Международного валютного фонда (далее МВФ) заявила, что одна из ключевых причин сложного 2023 года – это ослабление экономической активности у основных двигателей глобальной экономики. Речь идет о США, Европе и Китае.

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Глава МВФ предупреждает о сложном году

Кристалина Георгиева добавила, что 2023 год будет сложнее предыдущего. В том числе из-за того, что все вышеупомянутые экономики замедляются одновременно.

В октябре эксперты МВФ пересмотрели и снизили прогноз по росту глобальной экономики в 2023 году с учетом ряда факторов. Среди них:

Полномасштабная война России против Украины;

Давление инфляции;

Монетарная политика центробанков, пытавшихся унять рост цен в странах.

К теме! По словам главного экономиста Tressis Gestion Даниэля Лакалле, глобальная экономика, по всей вероятности, в следующие 10 лет будет фиксировать более медленные темпы роста.

Что ждет экономики Китая и США

Также немаловажную роль в 2023 году сыграет именно Китай, который сегодня является второй экономикой мира. В Китае упраздняют политику нулевой терпимости, а также страна начинает хаотическое восстановление своей экономики. В то же время потребители ведут себя осторожно, ведь количество инфицированных снова растет.

Впервые за 40 лет рост Китая в 2022 году, скорее всего, будет на уровне или ниже глобального роста,

– заявила Георгиева.

Эксперт подчеркнула, что в ближайшие месяцы ожидают мощной вспышки заболеваний. Соответственно, это станет еще одним ударом для китайской экономики в 2023 году и потянет вниз и региональный, и глобальный рост.

В то же время, ситуация для США выглядит несколько по-другому, ведь это наиболее устойчивая экономика в мире. Поэтому эта страна может обойти прямой спад, который, по всей вероятности, поразит треть мира. Более того, по ее словам, США могут избежать рецессии, ведь рынок труда в стране остается достаточно сильным.

Однако это также является фактором риска, который может стать препятствием для усилий Федерального резерва по утолению инфляции. Согласно последнему прогнозу МВФ, рост ВВП за 2022 год в США составит 1,6%, в то время как в Китае этот показатель составит 3,2%.