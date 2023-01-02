Глава Міжнародного валютного фонду (далі МВФ) заявила, що одна із ключових причин складного 2023 року – це послаблення економічної активності у головних двигунів глобальної економіки. Йдеться про США, Європу та Китай.
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Глава МВФ попереджає про складний рік
Крісталіна Георгієва додала, що 2023 рік буде складнішим, ніж попередній. В тому числі через те, що усі вище згадані економіки сповільнюються одночасно.
У жовтні експерти МВФ переглянули та знизили прогноз щодо зростання глобальної економіки у 2023 році з врахуванням низки факторів. Серед них:
- Повномасштабна війна Росії проти України;
- Тиск інфляції;
- Монетарна політика центробанків, які намагалися вгамувати зростання цін у країнах.
Що чекає на економіки Китаю та США
Також важливу роль у 2023 році відіграє саме Китай, який на сьогодні є другою економікою світу. У Китаї скасовують політику нульової терпимості, а також країна починає хаотичне відновлення своєї економіки. Водночас споживачі поводяться досить обережно, адже кількість інфікованих знову зростає.
Вперше за 40 років зростання Китаю у 2022 році, швидше за все, буде на рівні або нижче глобального зростання,
– заявила Георгієва.
Експертка підкреслила, що у найближчі місяці очікують потужного спалаху захворювань. Відповідно це стане ще одним ударом для китайської економіки у 2023 році та потягне донизу і регіональне, і глобальне зростання.
Водночас ситуація для США виглядає трохи по-іншому, адже це найбільш стійка економіка у світі. Тож ця країна може оминути прямого спаду, який найбільш ймовірно, вразить третину світу.
Ба більше, за її словами, США можуть уникнути рецесії, адже ринок праці у країні залишається досить сильним. Проте це також є й фактором ризику, який може стати перешкодою для зусиль Федерального резерву щодо вгамування інфляції. Згідно з останнім прогнозом МВФ, зростання ВВП за 2022 рік у США складе 1,6%, тоді як у Китаї цей показник складе 3,2%.