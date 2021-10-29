Сериал "Игра в кальмара" всколыхнул рынок криптовалют благодаря токену SQUID. Это эксклюзивная монета проекта Squid Game – криптовалютной платформы, созданной для игр и заработка.

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Цифровая монета SQUID стремительно растет в цене

В пятницу, 29 октября, криптовалюта SQUID подорожала до 3,05 доллара . Меньше чем за неделю цифровая монета выросла в цене почти на 25 000% . Рыночная капитализация цифровой монеты составляет около 240 миллионов долларов, согласно CoinMarketCap. На момент создания этого материала цена SQUID пересекла отметку в 4 доллара.

Что известно о южнокорейском сериале? "Игра в кальмара" – 9-серийный проект от компании Netflix, премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. Сериал рассказывает о группе из 465 человек, которые соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание из-за проблем с финансами. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов). Сериал "Игра в кальмаре" стал культурным феноменом глобального уровня.

Криптовалюта SQUID, предварительная продажа которой стартовала 20 октября, была распродана всего за 1 секунду , говорится в официальном документе проекта. Эта монета присоединилась к перечню других виртуальных валют-пародий, резко дорожавших на фоне информационного бума. В частности, речь идет о токене Shiba inu, который на днях даже взлетел до рекордного уровня.

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