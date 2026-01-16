Изменение способа выплаты пенсии: как подать заявление онлайн

Если пенсионер переводит получение пенсии с почты на банк, меняет банк или выплатные реквизиты, нужно подать соответствующее заявление. Однако для этого украинцам не обязательно нужно лично посещать госучреждения.

Как изменить способ выплаты пенсии онлайн?

Обращение можно оформить онлайн – быстро и удобно. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Дистанционно подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг пенсионного фонда по ссылке.

Однако предварительно необходимо подготовить скан-копии таких документов:

паспорт заявителя;

идентификационный номер (РНОКПП);

реквизиты банковского счета.

Обратите внимание! Действующий счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков – именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат.

Пошаговая инструкция по подаче заявления:

Войти в личный электронный кабинет на вебпортале пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении". Найти раздел "Внесение изменений в Пенсионное дело" и выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Заполнить нужные поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране. К слову, номер банковского счета указывается в международном формате IBAN – состоит из 29 цифр и букв. Загрузить необходимые к заявлению просканированные документы (паспорт, РНОКПП, заявление с реквизитами банка), но размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт. Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".

После заявление автоматически поступит в пенсионный фонд, а результаты его обработки можно просматривать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, накануне Киберполиция предупреждала о новой мошеннической схеме, направленную против пенсионеров. Злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием подтвердить возраст для якобы сохранения выплат.

В таких сообщениях есть ссылка, по которой предлагают перейти, чтобы заполнить анкету с персональными данными. Однако цель – воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальную информацию.

