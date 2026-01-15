Как сообщить о неполучении пенсии в России?

Эта процедура обязательна для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или выехавших на подконтрольную Украине территорию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Чтобы получать и в дальнейшем пенсию или страховые выплаты, им нужно подать в Пенсионный фонд сообщение о неполучении пенсии и страховых выплат от России.

Как это сделать?

Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале ПФУ. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку возле соответствующей строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Во время видеоконференцсвязи с работником ПФУ

Ответ на вопрос о получении или неполучении выплат в России зафиксируется в решении об установлении или неустановлении лица по результатам видеоидентификации.

Лично

В сервисный центр Пенсионного фонда нужно подать заявления о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии, страховых выплат или соответствующего сообщения, написанного в произвольной форме.

Почтой

Лицо, которое временно находится за границей, на адрес ПФУ, где она находится на учете, может отправить сообщение о получении или неполучении выплат от России и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

