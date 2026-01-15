Как сообщить о неполучении пенсии в России?
Эта процедура обязательна для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или выехавших на подконтрольную Украине территорию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Чтобы получать и в дальнейшем пенсию или страховые выплаты, им нужно подать в Пенсионный фонд сообщение о неполучении пенсии и страховых выплат от России.
Как это сделать?
- Онлайн
Через личный кабинет на веб-портале ПФУ. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку возле соответствующей строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".
- Во время видеоконференцсвязи с работником ПФУ
Ответ на вопрос о получении или неполучении выплат в России зафиксируется в решении об установлении или неустановлении лица по результатам видеоидентификации.
- Лично
В сервисный центр Пенсионного фонда нужно подать заявления о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии, страховых выплат или соответствующего сообщения, написанного в произвольной форме.
- Почтой
Лицо, которое временно находится за границей, на адрес ПФУ, где она находится на учете, может отправить сообщение о получении или неполучении выплат от России и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.
Что известно о пенсиях в Украине?
Для оформления пенсии по возрасту в 2026 году нужно подать заявление и необходимые документы, такие как паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовую книжку, диплом и другие.
Минимальная пенсия в 2026 году для граждан в возрасте 65 лет составит 3 458,8 гривны, а максимальная пенсия не будет превышать 25 950 гривен.
С 2026 года для получения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа, но без стажа можно получать государственную социальную помощь.
Социальная помощь определяется как разница между среднемесячным доходом на человека и прожиточным минимумом, который в 2026 году составит 2 595 гривен.