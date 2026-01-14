В каких ситуациях пенсионеры должны предоставить справку о доходах?

Справка о доходах пенсионеров нужна при выезде за границу и оформлении субсидии, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Подтверждение состояния пенсионеру может понадобиться при решении финансовых вопросов. Речь идет о следующих ситуациях:

получение пенсионного удостоверения;

оформление льготы или пособия;

подтверждение доходов при выезде за границу;

перевод пенсионных выплат за пределы Украины.

прекращение предпринимательской деятельности;

оформление пенсии умершего супруга или женщины на себя;

оформление доверенности, по которой другой человек сможет получать пенсию.

По данным Пенсионного фонда Украины, получить справку можно несколькими способами, в частности онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ или Дию.

Как получить справку о доходах пенсионера?

Как сообщили в ПФУ, оформить справку о доходах через веб-портал Фонда можно в несколько шагов:

в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); на панели личного кабинета слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов" ;

выбрать опцию ; в новом окне из списка выбрать "Справка о доходах пенсионера".

В дальнейшем нужно заполнить все обязательные поля формы, в частности отметить период, за который нужно сформировать справку, а также телефон в формате +380 ... Также необходимо предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ".

Результат обработки заявления будет доступен в разделе "Мои обращения".

Обратите внимание! Электронная справка, подтвержденная QR-кодом, является аналогом бумажного документа.

Также справку о доходах пенсионера можно получить через Дию. Для этого нужно:

авторизоваться с помощью КЭП, BankID или через приложение Дія;

в разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь";

нажать "Справка о доходах пенсионера", а затем – "Получить справку".

Кроме дистанционного способа получения, справку можно оформить по личному обращению в сервисный центр ПФУ.

Кто из пенсионеров может оформить субсидию?