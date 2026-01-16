Как изменить способ выплаты пенсии онлайн?
Обращение можно оформить онлайн – быстро и удобно. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Дистанционно подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг пенсионного фонда по ссылке.
Однако предварительно необходимо подготовить скан-копии таких документов:
- паспорт заявителя;
- идентификационный номер (РНОКПП);
- реквизиты банковского счета.
Обратите внимание! Действующий счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков – именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат.
Пошаговая инструкция по подаче заявления:
- Войти в личный электронный кабинет на вебпортале пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении".
- Найти раздел "Внесение изменений в Пенсионное дело" и выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".
Заполнить нужные поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране.
К слову, номер банковского счета указывается в международном формате IBAN – состоит из 29 цифр и букв.
- Загрузить необходимые к заявлению просканированные документы (паспорт, РНОКПП, заявление с реквизитами банка), но размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
- Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".
После заявление автоматически поступит в пенсионный фонд, а результаты его обработки можно просматривать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".
Напомним, накануне Киберполиция предупреждала о новой мошеннической схеме, направленную против пенсионеров. Злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием подтвердить возраст для якобы сохранения выплат.
В таких сообщениях есть ссылка, по которой предлагают перейти, чтобы заполнить анкету с персональными данными. Однако цель – воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальную информацию.
Другие новости о пенсии в Украине:
Граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях или уже выехали на подконтрольную Украине территорию, должны оформить уведомление о неполучении пенсии и страховых выплат от России. Сделать это можно онлайн на вебпортале ПФУ, во время видеоконференцсвязи с работником, по почте или лично посетив учреждение.
Иногда пенсионерам также может понадобиться справка о доходах – чтобы получить пенсионное удостоверение, оформить льготы или пособия, подтвердить доходы при выезде за границу и тому подобное. Получить ее тоже можно онлайн через вебпортал ПФУ или Дию.