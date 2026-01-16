Как изменить способ выплаты пенсии онлайн?

Обращение можно оформить онлайн – быстро и удобно. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Дистанционно подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг пенсионного фонда по ссылке.

Однако предварительно необходимо подготовить скан-копии таких документов:

паспорт заявителя;

идентификационный номер (РНОКПП);

реквизиты банковского счета.

Обратите внимание! Действующий счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков – именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат.

Пошаговая инструкция по подаче заявления:

Войти в личный электронный кабинет на вебпортале пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении". Найти раздел "Внесение изменений в Пенсионное дело" и выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии". Заполнить нужные поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране. К слову, номер банковского счета указывается в международном формате IBAN – состоит из 29 цифр и букв. Загрузить необходимые к заявлению просканированные документы (паспорт, РНОКПП, заявление с реквизитами банка), но размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт. Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".

После заявление автоматически поступит в пенсионный фонд, а результаты его обработки можно просматривать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, накануне Киберполиция предупреждала о новой мошеннической схеме, направленную против пенсионеров. Злоумышленники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием подтвердить возраст для якобы сохранения выплат.

В таких сообщениях есть ссылка, по которой предлагают перейти, чтобы заполнить анкету с персональными данными. Однако цель – воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальную информацию.

