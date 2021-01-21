Миллиардер без денег: где на самом деле "лежат" состояния Илона Маска
В 2020 году Маску удалось увеличить свои активы в 6 раз и в начале 2021 стать самым богатым человеком мира. В то же время Маска называют "самым бедным миллиардером на планете". Почему, читайте на Финансы 24.
За прошлый год Маск увеличил состояние с 28 миллиардов долларов до 188,5 миллиарда долларов, пишет Liga.net. Но почти все эти деньги только "на бумаге", а не на реальных счетах.
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Как разбогател Маск
Маск родился и вырос в Южной Африке, а уже накануне совершеннолетия переехал в Канаду, затем в США.
- Вместе с братом Маск создал компанию Compaq, которую удалось продать за 308 миллионов долларов.
- На полученные деньги Маск создал другую компанию. Благодаря ей ему удалось стать миллиардером, ведь он продал PayPal за 1,5 миллиарда долларов.
- Полученные средства бизнесмен вложил в три новых компании: Tesla, SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City. Именно они и другие проекты сделали Маска самым богатым в мире.
Успех Tesla
Больше всего своему первому месту в рейтинге богачей Маск обязан компании Tesla. С момента первичного размещения акций в 2010 году они выросли в цене более чем 23900%.
Отметим, что Маск владеет 20% акций.
Компании Маска
Space X – первая частная аэрокосмическая компания. Благодаря компании значительно удешевились полеты в космос. В планах – высадка людей на Марсе и запуск высокоскоростного спутникового интернета.
OpenAI – Маск считает искусственный интеллект угрозой для человечества, поэтому в 2015 году он основал некоммерческую организацию OpenAI, которая изучает возможности таких систем.
Boring Company – ответ на пробки: система подземных тоннелей. В мае 2020 Boring Company завершила прокладку второго скоростного тоннеля под Лас-Вегасом. Маск анонсировал расширение маршрута до Лос-Анджелеса.
Neuralink – цель Neuralink создать мозговой имплант, который позволит человеку непосредственно общаться с искусственным интеллектом.
Hyperloop – Маску принадлежит идея вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния, однако реализацией проекту занимаются другие компании.
Миллиардер без денег
Несмотря на статус самого богатого человека мира в 2021 году, всего несколько месяцев назад Маска называли "самым бедным миллиардером планеты". Так, журналисты The Wall Street Journal в мае выяснили, что несмотря на миллиардные состояния у него очень мало собственных сбережений.
Когда миллиардеру пришлось предстать перед судом в 2018 году за оскорбление дайвера, адвокат Маска сообщил, что клиент "финансово неликвидный": ему не хватает личных денег для выплат компенсаций, передает Bloomberg.
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Некоторые люди считают, что у меня есть много денег. На самом деле это не так,
– сказал Маск
На личную жизнь и развитие компаний Маску часто приходится занимать под залог акций Tesla. В феврале 2020 предприниматель был должен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America более 500 миллионов долларов, пишет WSJ.
Почему так?
Маску принадлежат 20% акций Tesla, но продавать их он не может: компания тогда потеряет доверие инвесторов.
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