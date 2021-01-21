В 2020 году Маску удалось увеличить свои активы в 6 раз и в начале 2021 стать самым богатым человеком мира. В то же время Маска называют "самым бедным миллиардером на планете". Почему, читайте на Финансы 24.

За прошлый год Маск увеличил состояние с 28 миллиардов долларов до 188,5 миллиарда долларов, пишет Liga.net. Но почти все эти деньги только "на бумаге", а не на реальных счетах.

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Как разбогател Маск

Маск родился и вырос в Южной Африке, а уже накануне совершеннолетия переехал в Канаду, затем в США.

Вместе с братом Маск создал компанию Compaq , которую удалось продать за 308 миллионов долларов.

, которую удалось продать за 308 миллионов долларов. На полученные деньги Маск создал другую компанию. Благодаря ей ему удалось стать миллиардером, ведь он продал PayPal за 1,5 миллиарда долларов.

за 1,5 миллиарда долларов. Полученные средства бизнесмен вложил в три новых компании: Tesla, SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City. Именно они и другие проекты сделали Маска самым богатым в мире.

Успех Tesla

Больше всего своему первому месту в рейтинге богачей Маск обязан компании Tesla. С момента первичного размещения акций в 2010 году они выросли в цене более чем 23900%.

Отметим, что Маск владеет 20% акций.

Компании Маска

Space X – первая частная аэрокосмическая компания. Благодаря компании значительно удешевились полеты в космос. В планах – высадка людей на Марсе и запуск высокоскоростного спутникового интернета.

OpenAI – Маск считает искусственный интеллект угрозой для человечества, поэтому в 2015 году он основал некоммерческую организацию OpenAI, которая изучает возможности таких систем.

Boring Company – ответ на пробки: система подземных тоннелей. В мае 2020 Boring Company завершила прокладку второго скоростного тоннеля под Лас-Вегасом. Маск анонсировал расширение маршрута до Лос-Анджелеса.

Neuralink – цель Neuralink создать мозговой имплант, который позволит человеку непосредственно общаться с искусственным интеллектом.

Hyperloop – Маску принадлежит идея вакуумного поезда для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния, однако реализацией проекту занимаются другие компании.

Миллиардер без денег

Несмотря на статус самого богатого человека мира в 2021 году, всего несколько месяцев назад Маска называли "самым бедным миллиардером планеты". Так, журналисты The Wall Street Journal в мае выяснили, что несмотря на миллиардные состояния у него очень мало собственных сбережений.

Когда миллиардеру пришлось предстать перед судом в 2018 году за оскорбление дайвера, адвокат Маска сообщил, что клиент "финансово неликвидный": ему не хватает личных денег для выплат компенсаций, передает Bloomberg.

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Некоторые люди считают, что у меня есть много денег. На самом деле это не так,

– сказал Маск

На личную жизнь и развитие компаний Маску часто приходится занимать под залог акций Tesla. В феврале 2020 предприниматель был должен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank of America более 500 миллионов долларов, пишет WSJ.

Почему так?

Маску принадлежат 20% акций Tesla, но продавать их он не может: компания тогда потеряет доверие инвесторов.

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