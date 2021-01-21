У 2020 році Ілону Маску вдалося збільшити свої активи у 6 разів та на початку 2021 року стати найбагатшою людиною світу. Водночас Маска називають "найбіднішим мільярдером на планеті". Чому, читайте на Фінанси 24.

За минулий рік Ілон Маск збільшив статки з 28 мільярдів доларів до 188,5 мільярда доларів, пише Liga.net. Але майже всі ці гроші лише "на папері", а не на реальних рахунках.

Актуально Долар у 2021 буде слабшати: аналітики назвали причини

Як розбагатів Ілон Маск

Ілон Маск народився і виріс у Південно-Африканській Республіці, а вже напередодні вісімнадцятиліття переїхав у Канаду, згодом у США.

Разом із братом Ілон Маск створив компанію Compaq , яку вдалося продати за 308 мільйонів доларів.

, яку вдалося продати за 308 мільйонів доларів. На отримані гроші Ілон Маск створив іншу компанію. Завдяки їй йому вдалося стати мільярдером, адже він продав PayPal за 1,5 мільярда доларів.

за 1,5 мільярда доларів. Отримані кошти бізнесмен вклав у три нові компанії: Tesla, SpaceX і компанію сонячної енергетики Solar City. Саме вони та інші проєкти зробили Маска найбагатшим у світі.

Успіх Tesla

Найбільше своєму першому місці у рейтингу багатіїв Маск завдячує компанії Tesla. З моменту первинного розміщення акцій у 2010 році вони зросли в ціні на понад 23 900%.

Зазначимо, що Ілон Маск володіє 20% акцій.

Компанії Маска

Space X – перша приватна аерокосмічна компанія. Завдяки компанії значно здешевилися польоти у космос. У планах – висадка людей на Марсі та запуск високошвидкісного супутникового інтернету.

OpenAI – Маск вважає штучний інтелект загрозою для людства, тож у 2015 році він заснував некомерційну організацію OpenAI, яка вивчає можливості таких систем.

Boring Company – відповідь на затори: система підземних тунелів. У травні 2020 року Boring Company завершила прокладання другого швидкісного тунелю під Лас-Вегасом. Маск анонсував розширення маршруту аж до Лос-Анджелеса.

Neuralink – мета Neuralink створити мозковий імплант, який дозволить людині безпосередньо спілкуватися зі штучним інтелектом.

Hyperloop – Маску належить ідея вакуумного поїзда для переміщення пасажирів і вантажів на великі відстані, однак реалізацією проєкту займаються інші компанії.

Мільярдер без грошей

Попри статус найбагатшої людини світу у 2021 році, всього кілька місяців тому Маска називали "найбіднішим мільярдером планети". Так, журналісти The Wall Street Journal у травні з’ясували, що попри мільярдні статки у нього дуже мало власних заощаджень.

Коли мільярдеру довелося постати перед судом у 2018 році за образу дайвера, адвокат Маска повідомив, що клієнт "фінансово неліквідний": йому бракує особистих грошей для виплат компенсацій, передає Bloomberg.

Цікаво Монети зі скандинавського золота та цифрова валюта: 8 цікавих фактів про євро

Деякі люди вважають, що у мене є багато грошей. Насправді це не так,

– сказав Маск

На особисте життя та розвиток компаній Маску часто доводиться позичати під застави акцій Tesla. У лютому 2020 року підприємець був винен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs та Bank of America понад 500 мільйонів доларів, пише WSJ.

Чому так?

Маску належать 20% акцій Tesla, але продавати їх він не може: компанія тоді втратить довіру інвесторів.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.