Мільярдер без грошей: де насправді "лежать" статки Ілона Маска
У 2020 році Ілону Маску вдалося збільшити свої активи у 6 разів та на початку 2021 року стати найбагатшою людиною світу. Водночас Маска називають "найбіднішим мільярдером на планеті". Чому, читайте на Фінанси 24.
За минулий рік Ілон Маск збільшив статки з 28 мільярдів доларів до 188,5 мільярда доларів, пише Liga.net. Але майже всі ці гроші лише "на папері", а не на реальних рахунках.
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Як розбагатів Ілон Маск
Ілон Маск народився і виріс у Південно-Африканській Республіці, а вже напередодні вісімнадцятиліття переїхав у Канаду, згодом у США.
- Разом із братом Ілон Маск створив компанію Compaq, яку вдалося продати за 308 мільйонів доларів.
- На отримані гроші Ілон Маск створив іншу компанію. Завдяки їй йому вдалося стати мільярдером, адже він продав PayPal за 1,5 мільярда доларів.
- Отримані кошти бізнесмен вклав у три нові компанії: Tesla, SpaceX і компанію сонячної енергетики Solar City. Саме вони та інші проєкти зробили Маска найбагатшим у світі.
Успіх Tesla
Найбільше своєму першому місці у рейтингу багатіїв Маск завдячує компанії Tesla. З моменту первинного розміщення акцій у 2010 році вони зросли в ціні на понад 23 900%.
Зазначимо, що Ілон Маск володіє 20% акцій.
Компанії Маска
Space X – перша приватна аерокосмічна компанія. Завдяки компанії значно здешевилися польоти у космос. У планах – висадка людей на Марсі та запуск високошвидкісного супутникового інтернету.
OpenAI – Маск вважає штучний інтелект загрозою для людства, тож у 2015 році він заснував некомерційну організацію OpenAI, яка вивчає можливості таких систем.
Boring Company – відповідь на затори: система підземних тунелів. У травні 2020 року Boring Company завершила прокладання другого швидкісного тунелю під Лас-Вегасом. Маск анонсував розширення маршруту аж до Лос-Анджелеса.
Neuralink – мета Neuralink створити мозковий імплант, який дозволить людині безпосередньо спілкуватися зі штучним інтелектом.
Hyperloop – Маску належить ідея вакуумного поїзда для переміщення пасажирів і вантажів на великі відстані, однак реалізацією проєкту займаються інші компанії.
Мільярдер без грошей
Попри статус найбагатшої людини світу у 2021 році, всього кілька місяців тому Маска називали "найбіднішим мільярдером планети". Так, журналісти The Wall Street Journal у травні з’ясували, що попри мільярдні статки у нього дуже мало власних заощаджень.
Коли мільярдеру довелося постати перед судом у 2018 році за образу дайвера, адвокат Маска повідомив, що клієнт "фінансово неліквідний": йому бракує особистих грошей для виплат компенсацій, передає Bloomberg.
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Деякі люди вважають, що у мене є багато грошей. Насправді це не так,
– сказав Маск
На особисте життя та розвиток компаній Маску часто доводиться позичати під застави акцій Tesla. У лютому 2020 року підприємець був винен банкам Morgan Stanley, Goldman Sachs та Bank of America понад 500 мільйонів доларів, пише WSJ.
Чому так?
Маску належать 20% акцій Tesla, але продавати їх він не може: компанія тоді втратить довіру інвесторів.
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