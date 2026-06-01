Именно эти акции взлетели 1 июня: не помешала даже война США с Ираном

Акции развивающихся стран Азии ощутимо выросли сегодня. Таким изменениям способствовало то, что усиливался энтузиазм в отношении развития сферы искусственного интеллекта.

Почему происходил рост акций?

Рост указанных акций происходил несмотря на войну между Ираном и США, сообщает Bloomberg.

Как показывают данные рынков:

Индекс рынков, которые развиваются, MSCI поднялся сегодня на 2%. Он достиг исторического максимума. Это произошло именно из-за лидеров в области ИИ – Тайвань и Южную Корею.

Южнокорейский индекс Kospi, в свою очередь, достиг рекордного максимума.

Укрепление акций не привело к росту валют, а валюты Азиатско-тихоокеанского региона страдают от укрепления доллара и восстановления цен на сырую нефть,

– указывает рыночный стратег Азиатско-тихоокеанского региона в BNY Ви Кхун Чонг.

Нужно понимать, что несмотря на такой рост акций, обострились риски. В частности, речь идет о концентрации усилий в одной сфере – развития ИИ. То есть, может произойти значительный спад, если спрос на AI упадет.

Какая ситуация возникла с азиатскими валютами?