Почему дорожает нефть 1 июня?

На рост стоимости нефти также повлияло продвижение Израиля в Иране, сообщает Reuters.

Читайте также США продлили лицензию на операции по продаже международных активов российского гиганта

Эти атаки затмили даже то, что США и Иран, согласно ожиданиям рынка, могли объявить о продлении режима прекращения огня. К тому же еще в пятницу Вашингтон проводил мирные переговоры между Израилем и Ливаном.

Впоследствии ситуация обострилась. Уже в воскресенье США сообщили об осуществлении ударов в целях самообороны. Атаковали ряд иранских объектов, в частности, центр управления беспилотниками. Американское правительство также отметило, что эти удары являются ответом на агрессию Ирана.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В понедельник корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о своей новой атаке. Под ударом оказалась авиабаза США.

Израиль будет ключевым фактором в любой такой сделке, а Иран также неоднократно заявлял, что "Хезболла" должна быть включена в нее. США предложили план постепенной деэскалации, согласно которому "Хезболла" сначала прекратит нападения на Израиль в обмен на воздержание Израилем от эскалации в Бейруте,

– сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Сколько стоит нефть 1 июня 2026 года?

Как сообщает издание Trading Economics, цена нефти сегодня в зависимости от марки такая:

стоимость нефти марки Brent – 93,83 доллара за баррель.

– 93,83 доллара за баррель. WTI – 90,18 доллара за баррель.

– 90,18 доллара за баррель. Urals – 82,56 доллара за баррель.

Что повлияло на цену нефти накануне?