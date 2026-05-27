Какая сейчас ситуация на рынке?

Сейчас рынки ожидают сигналов, что возобновленное перемирие между Ираном и США будет продолжено, сообщает Reuters.

Читайте также Курс доллара снова побил рекорд: какую цену установил НБУ на 27 мая

Какие изменения произошли:

доллар сохраняет рост, если сравнивать с ситуацией на предыдущей сессии;

новых пиков достигли японские и южнокорейские акции;

Важно! Рост японских и южнокорейских акций произошел после того, как фондовые рынки США открылись. Таким изменениям способствовал, в частности, оптимизм в отношении ИИ.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Рынки сейчас просто ждут чего-то ощутимого, когда речь идет о сделке между США и Ираном. Много хороших новостей заложено в цену, оставляя место для разочарования, если не будет объявлено что-то исчерпывающее,

– отметил старший аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.

Широкий индекс акций Азиатско-тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии – растет пятую сессию подряд. Он увеличился на 1,6%, достигнув исторического максимума. В свою очередь, японский Nikkei вырос на 0,5%. А вот взлет южнокорейского KOSPI достиг – 3,41%.

Ситуация с валютой более стабильная:

евро вырос на 0,12%, достигнув – 1,1642 доллара;

а вот иена почти не претерпела изменений;

одновременно австралийский доллар упал на 0,1%, он достиг – 0,7161 доллара США.

Сейчас рынок ожидает публикацию индекса личных потребительских расходов (PCE). Она запланирована на четверг. Нужно понимать, что именно это значение является ключевым индикатором ФРС, оно влияет на целевой показатель инфляции.

Учитывая то, что PCE должен опубликовать данные, а геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива все еще существует, эта неделя может стать ключевой для ожиданий по ставкам, доллара, нефти и золота,

– отметил руководитель отдела рыночных исследований FXTM Лукман Отунуга.

Почему пошатнулось перемирие между Ираном и США?