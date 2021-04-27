Очередной твит от Илона Маска

В субботу, 24 апреля, Маск опубликовал твит с экзистенциальным вопросом, который в переводе звучит "Что держит для нас будущее?». Правда, на языке оригинала он допустил ошибку и не спроста. 

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Слово "hold" он написал "hodl". Через эту "опечатку" с экзистенциального вопроса этот твит сразу превратился в очередной твит о криптовалюте. 

Что такое "hodl"

Это термин, производный от ошибочного написания слова "hold", которое означает "держать". "Hodl" в мире инвесторов означает покупку и содержание биткоина и других криптовалют, отмечает Investopedia

Имеет ли Илон Маск Dogecoin

Если верить твиту Маска от 10 февраля, он инвестировал в Dogecoin от имени своего сына X AE A-XII (это имя малыша). Но правда это или очередная шутка, знает лишь сам автор твита.

Стоит ли инвестировать в Dogecoin

Несмотря на любовь Илона Маска к этой криптовалюте, критики предупреждают, что этот пузырь скоро лопнет. Чарльз Хоскинсон, соучредитель Ethereum, говорит, что это криптовалюта без оригинальных технологий и без стабильной команды разработчиков.

За последний год Dogecoin вырос на 18000%. По данным CoinMarketCap, цена криптовалюты 27 апреля на уровне 0,27 доллара.

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