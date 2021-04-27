Очередной твит от Илона Маска
В субботу, 24 апреля, Маск опубликовал твит с экзистенциальным вопросом, который в переводе звучит "Что держит для нас будущее?». Правда, на языке оригинала он допустил ошибку и не спроста.
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Слово "hold" он написал "hodl". Через эту "опечатку" с экзистенциального вопроса этот твит сразу превратился в очередной твит о криптовалюте.
Что такое "hodl"Это термин, производный от ошибочного написания слова "hold", которое означает "держать". "Hodl" в мире инвесторов означает покупку и содержание биткоина и других криптовалют, отмечает Investopedia .
Имеет ли Илон Маск Dogecoin
Если верить твиту Маска от 10 февраля, он инвестировал в Dogecoin от имени своего сына X AE A-XII (это имя малыша). Но правда это или очередная шутка, знает лишь сам автор твита.
Стоит ли инвестировать в Dogecoin
Несмотря на любовь Илона Маска к этой криптовалюте, критики предупреждают, что этот пузырь скоро лопнет. Чарльз Хоскинсон, соучредитель Ethereum, говорит, что это криптовалюта без оригинальных технологий и без стабильной команды разработчиков.
За последний год Dogecoin вырос на 18000%. По данным CoinMarketCap, цена криптовалюты 27 апреля на уровне 0,27 доллара.
Другие твиты Илона Маска
- В январе миллиардер в описании к профилю в твиттере написал #bitcoin. Всего за несколько минут цена криптовалюты прыгнула на 10%.
- В феврале Маск опубликовал фото ракеты, а в ответе на твит добавил "DOGE". После этого стоимость Dogecoin за 15 минут выросла на 19%, а через час – на 76%.
- За его частые твиты о Dogecoin, в США даже начали расследование.
- А вот своим твитом о завышенным курск биткоина, Маск лишь навредил себе – акции его компании Tesla упали.
- 1 апреля Маск не остался в стороне и пошутил, что отправит Dogecoin на Луну. Цена сразу взлетела на 25%.