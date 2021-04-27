Очередной твит от Илона Маска

В субботу, 24 апреля, Маск опубликовал твит с экзистенциальным вопросом, который в переводе звучит "Что держит для нас будущее?». Правда, на языке оригинала он допустил ошибку и не спроста.

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Слово "hold" он написал "hodl". Через эту "опечатку" с экзистенциального вопроса этот твит сразу превратился в очередной твит о криптовалюте.

Что такое "hodl" Это термин, производный от ошибочного написания слова "hold", которое означает "держать". "Hodl" в мире инвесторов означает покупку и содержание биткоина и других криптовалют, отмечает Investopedia .

Имеет ли Илон Маск Dogecoin

Если верить твиту Маска от 10 февраля, он инвестировал в Dogecoin от имени своего сына X AE A-XII (это имя малыша). Но правда это или очередная шутка, знает лишь сам автор твита.

Стоит ли инвестировать в Dogecoin

Несмотря на любовь Илона Маска к этой криптовалюте, критики предупреждают, что этот пузырь скоро лопнет . Чарльз Хоскинсон, соучредитель Ethereum, говорит, что это криптовалюта без оригинальных технологий и без стабильной команды разработчиков.

За последний год Dogecoin вырос на 18000%. По данным CoinMarketCap , цена криптовалюты 27 апреля на уровне 0,27 доллара.

Другие твиты Илона Маска

В январе миллиардер в описании к профилю в твиттере написал #bitcoin. Всего за несколько минут цена криптовалюты прыгнула на 10%.

В феврале Маск опубликовал фото ракеты, а в ответе на твит добавил "DOGE". После этого стоимость Dogecoin за 15 минут выросла на 19%, а через час – на 76%.

За его частые твиты о Dogecoin, в США даже начали расследование .

А вот своим твитом о завышенным курск биткоина , Маск лишь навредил себе – акции его компании Tesla упали.

1 апреля Маск не остался в стороне и пошутил, что отправит Dogecoin на Луну . Цена сразу взлетела на 25%.