Эксперты из Hindenburg Research заявили, что компания Icahn Enterprises использует при своей работе завышенные оценки активов. Но это далеко не все.

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Известную компанию обвинили в мошенничестве

Согласно отчету аналитиков, экономическая структура фирмы легенды Уолл-Стрит больше похожа на финансовую пирамиду, в основе которой лежит следующий принцип:

Компания или лицо привлекает новых инвесторов и их средства выплачивает дивиденды предыдущим акционерам.

Что известно о Hindenburg Research Это фонд, исследующий деятельность разных компаний в мире. Зарабатывает организация на коротких продажах. Ее создал Натан Андерсон в 2017 году, являющийся идейным борцом с мошенничеством. Штаб-квартира Hindenburg Research находится в Нью-Йорке, США.

Реакция рынка и ответ Icahn Enterprises

С момента открытия торгов во вторник, 2 мая 2023 года, акции Icahn Enterprises упали сразу на 20% до 40,36 доллара за штуку. Это оказало непосредственное влияние на личный капитал Карла Икана, которому принадлежит 89% публичной компании. Согласно данным Yahoo!Finance, рыночная капитализация американской фирмы составляет 14,2 миллиарда долларов.

Следовательно, он потерял беспрецедентный 41% своего богатства или 10,2 миллиарда долларов. В тот день капитал инвестора и финансиста остановился на отметке 14,6 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.

В Icahn Enterprises прокомментировали последний отчет Hindenburg Research в тот же день. Компания миллиардера заявила, что фонд, делающий ставку на короткие продажи, имеет корыстные цели. Мол, главная его цель - получение прибыли.

Предварительные расследования Hindenburg Research

В конце января 2023 года инвестиционная компания из Нью-Йорка обвинила компанию индийского магната и миллиардера Адани в "бессовестных финансовых махинациях, манипулировании акциями и отмывании денег".

В частности, речь шла об уклонении от уплаты налогов. На этом фоне акции компаний Адани начали стремительно падать в цене;

На этом фоне акции компаний Адани начали стремительно падать в цене; Аналогичную динамику демонстрировал и его капитал.

Уже в марте фонд обнародовал отчет о деятельности новой компании Джека Дорси – Block. Это бизнесмен, создавший социальную сеть Twitter. В рамках расследования, которое длилось в течение 2 лет аналитики нашли ряд тревожных данных. Например, сообщили о завышении количества пользователей приложения компании и вероятном представлении некорректной финансовой отчетности. Из-за этого отчета Block потерял более 500 миллионов долларов.