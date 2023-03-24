Согласно данным Hindenburg Research, финтех компания Block (в прошлом Square) способствовала мошенничеству и не имела строгого уровня контроля для выполнения нормативных требований в приложении Cash App, пишет CNBC.

Обратите внимание Ставка на гигантов: как капитализировать динамику известных компаний на рынке

Новое расследование Hindenburg Research

Расследование Hindenburg Research продолжалось в течение 2 лет, в рамках которого специалисты опросили несколько бывших сотрудников Block. Добавляют, что компания Джека Дорси завышала количество пользователей Cash App, занижала стоимость привлечения клиентов, а также, по всей вероятности, могла представлять некорректную финансовую отчетность, информирует Reuters.

Кроме того, исследователи отметили, что во время пандемии коронавируса платформу использовали для миллиардных махинаций, связанных с выплатами от правительства. Мол, в приложении Cash App игнорировали ответные сигналы. Например, на один и тот же номер счета могли получать выплаты несколько человек.

Что известно о Hindenburg Research Это фонд, исследующий деятельность разных компаний в мире. Зарабатывает организация на коротких продажах. Ее создал Натан Андерсон в 2017 году, являющийся идейным борцом с мошенничеством. Штаб-квартира Hindenburg Research находится в Нью-Йорке, США.

Последствия для Джека Дорси и компании Block

Отчет Hindenburg Research привел к тому, что акции финтех компании Block упали более 22% в день публикации отчета. Актуальные позиции компании на фондовом рынке:

Акции компании торгуются на уровне 61,88 доллара за штуку ;

; С начала торгов ценные бумаги упали на 14,82% ;

; Рыночная капитализация Block составляет 37,3 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

К теме! Компания Block опровергла обвинения, обнародованные в отчете, а также сообщила о намерении подать в суд против Hindenburg Research.

Финансовые потери Джека Дорси тоже достаточно значительны. Речь идет о 526 миллионов долларов или 11%. Состояние бизнесмена упало до 4,4 миллиарда долларов 23 марта. На момент создания этого материала, Forbes оценивает его капитал в 4,2 миллиарда долларов. Согласно данным этого издания, Дорси потерял 761 миллион долларов или более 15% своего состояния.