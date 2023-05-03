Експерти з Hindenburg Research заявили, що компанія Icahn Enterprises використовує у своїй роботи завищені оцінки активів. Але це ще далеко не все.

Варте уваги Які бульбашки з'являються на фінансових ринках: причини та потенційні наслідки

Відому компанію звинуватили у шахрайстві

Згідно зі звітом аналітиків, економічна структура фірми легенди Волл-стріт більше схожа на фінансову піраміду, в основі якої лежить такий принцип:

Компанія або особа заманює нових інвесторів та їхні кошти виплачує дивіденди попереднім акціонерам.

Що відомо про Hindenburg Research Це фонд, який досліджує діяльність різних компаній у світі. Заробляє ця організація на коротких продажах. Її створив Натан Андерсон у 2017 році, який є ідейним борцем із шахрайством. Штаб-квартира Hindenburg Research розташована в Нью-Йорку, США.

Реакція ринку та відповідь Icahn Enterprises

З моменту відкриття торгів у вівторок, 2 травня 2023 року, акції Icahn Enterprises впали відразу на 20% до 40,36 долара за штуку. Це безпосередньо вплинуло на особистий капітал Карла Ікана, якому належить 89% публічної компанії. Згідно з даними Yahoo!Finance, ринкова капіталізація американської фірми становить 14,2 мільярда доларів.

Відтак він втратив безпрецедентний 41% свого багатства або 10,2 мільярда доларів. Того дня капітал інвестора та фінансиста зупинився на позначці 14,6 мільярда доларів, за даними Bloomberg.

В Icahn Enterprises прокоментували останній звіт Hindenburg Research того ж дня. Компанія мільярдера заявила, що фонд, який робить ставку на короткі продажі, має корисливі цілі. Мовляв, головна його ціль – отримання прибутку.

Попередні розслідування Hindenburg Research

Наприкінці січня 2023 року інвестиційна компанія з Нью-Йорку звинуватила компанію індійського магната та мільярдера Адані в "безсовісних фінансових махінаціях, маніпулюванні акціями та відмиванні грошей".

Зокрема, йшлося про ухилення від сплати податків. На цьому фоні акції компаній Адані почали стрімко падати в ціні;

На цьому фоні акції компаній Адані почали стрімко падати в ціні; Аналогічну динаміку демонстрував і його капітал.

Уже в березні фонд оприлюднив звіт про діяльність нової компанії Джека Дорсі – Block. Це бізнесмен, який створив соціальну мережу Twitter. У рамках розслідування, яке тривало протягом 2 років аналітики виявили низку тривожних даних. Для прикладу, повідомили про завищення кількості користувачів застосунку компанії та ймовірне подання некоректної фінансової звітності. Через цей звіт Block втратив понад 500 мільйонів доларів.