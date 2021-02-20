Даже далекие от финансовых рынков люди знают знаменитого и очень успешного инвестора Уоррена Баффета. Он смог "сколотить" свой капитал, торгуя на финансовом рынке. Об основных принципах инвестирования Баффета, читайте на Финансы 24.

Уоррен Баффет сегодня является одним из самых богатых людей в мире, его состояние, согласно рейтингу журнала Forbes, превышает 90 миллиардов долларов. Принципы инвестирования, которые декларирует Баффет, благодаря своей универсальности понадобятся как начинающим, так и опытным инвесторам.

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Правила Баффета

Фундаментальный анализ

При выборе инструментов для инвестирования Баффет придерживается исключительно принципов фундаментального анализа. Он не использует графики и другие элементы технического анализа, а выбирает акции тех или иных компаний по финансовым и производственных показателях. При этом Уоррен Баффет заявляет, что он приобретает не столько акции, сколько успешный бизнес, который стоит за ними.

Он всегда внимательно анализирует финансовую отчетность компании, в которую собирается уложиться, и предпочитает диверсифицированный портфель ценных бумаг. При этом Баффет делает ставку на долгосрочные инвестиции и держит акции в своем портфеле в среднем не менее 10 лет.

Инвестиции в реальные ценности

Иногда Уоррен Баффет делал, на первый взгляд, довольно странные вложения, инвестируя в ценные бумаги компаний, которые казались убыточными. Но со временем они все же "выстреливали". Это происходило потому, что эти компании действительно имели неплохие перспективы для дальнейшего развития, и их бизнес со временем оказывался достаточно успешным.

Это так называемая стратегия "приобретение акций нестабильных, но перспективных компаний". Уникальный талант Баффета именно в том, чтобы найти на рынке такие компании, которые будут генерировать стабильный денежный поток в долгосрочной перспективе.

На чем зарабатывает Баффет

Хорошую прибыль в размере 242% Уоррену Баффету принесли вложения в акции Yum! Brands Inc. , о чем свидетельствуют данные Forbes.

, о чем свидетельствуют данные Forbes. А также в бумаги производителя одежды Liz Claiborn , доходность по которым составила 219%.

, доходность по которым составила 219%. Также удачными были вложения в ценные бумаги платежной системы First Data – 169% годовых.

– 169% годовых. Однако наибольшую прибыль дали Баффету акции рейтингового агентства Moody's, которые за все то время, что Баффет держал их в своем портфеле, дали прирост стоимости почти в 32 раза.

Покупка акций у кризиса

По мнению Уоррена Баффета, кризис – это именно то время, когда грамотный инвестор может неплохо заработать. Для этого, по его мнению, нужно покупать подешевевшие акции, но в целом перспективных компаний.

Примером реализации этой стратегии стала покупка Баффетом акций газеты Washington Post во время кризиса. Он дождался, пока акции газеты упали на 30 пунктов, и купил их по цене, что немного превышает отметку в 6 долларов за акцию. Позже эта покупка принесла Баффету прибыль в 7 миллионов долларов в год.

Как начать инвестировать как Баффет

Каждый человек сегодня тоже может начать инвестировать, основываясь на принципах Уоррена Баффета. Для этого не нужно много средств или специальных знаний, достаточно выбрать правильную торговую платформу.

Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. Начать успешно инвестировать с Libertex просто.

Для этого нужно открыть и пополнить ваш торговый счет, определиться с инструментом, в который вы будете вкладывать средства, и суммой инвестирования.

После этого вам останется выбрать только направление вашей инвестиции "в рост", если вы ожидаете, что цена выбранного актива будет расти, или "в снижение", если вы прогнозируете падение.

Торговая платформа Libertex доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. А это значит, что успешно вкладывать средства можно буквально не вставая с дивана.

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Кроме того, в Libertex есть встроенные инструменты анализа рынка и лента новостей, которые позволят вам спрогнозировать динамику котировок. Если вы не хотите самостоятельно разбираться в рынке, вы всегда можете обратиться за консультацией к экспертам Forex Club. Специалисты с многолетним опытом эффективных инвестиций всегда помогут вам сделать выгодную сделку.

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