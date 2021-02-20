Навіть далекі від фінансових ринків люди знають знаменитого і вкрай успішного інвестора Уоррена Баффета. Він зміг "сколотити" свій капітал, торгуючи на фінансовому ринку. Про основні принципи інвестування Баффета, читайте на Фінанси 24.

Уоррен Баффет сьогодні є одним з найбагатших людей у світі, його статок, згідно з рейтингом журналу Forbes, перевищує 90 мільярдів доларів. Принципи інвестування, які декларує Баффет, завдяки своїй універсальності знадобляться як початківцям, так і досвідченим інвесторам.

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Правила Баффета

Фундаментальний аналіз

При виборі інструментів для інвестування Баффет дотримується виключно принципів фундаментального аналізу. Він не використовує графіки та інші елементи технічного аналізу, а вибирає акції тих чи інших компаній по фінансових і виробничих показниках. При цьому Уоррен Баффет заявляє, що він купує не стільки акції, скільки успішний бізнес, який стоїть за ними.

Він завжди уважно аналізує фінансову звітність компанії, в яку збирається вкластися, і вважає за краще диверсифікований портфель цінних паперів. При цьому Баффет робить ставку на довгострокові інвестиції і тримає акції у своєму портфелі в середньому не менше 10 років.

Інвестиції в реальні цінності

Іноді Уоррен Баффет робив, на перший погляд, досить дивні вкладення, інвестуючи у цінні папери компаній, які здавалися збитковими. Але з часом вони все ж "вистрілювали". Це відбувалося тому, що ці компанії насправді мали непогані перспективи для подальшого розвитку, і їх бізнес згодом виявлявся досить успішним.

Це так звана стратегія "придбання акцій нестабільних, але перспективних компаній". Унікальний талант Баффета саме в тому, щоб знайти на ринку такі компанії, які будуть генерувати стабільний грошовий потік в довгостроковій перспективі.

На чому заробляє Баффет

Хороший прибуток у розмірі 242% Уоррену Баффету принесли вкладення в акції Yum! Brands Inc ., про що свідчать дані Forbes.

., про що свідчать дані Forbes. А також в папери виробника одягу Liz Claiborn , прибутковість по яких склала 219%.

, прибутковість по яких склала 219%. Також вдалими були вкладення в цінні папери платіжної системи First Data – 169% річних.

– 169% річних. Однак найбільший прибуток дали Баффету акції рейтингового агентства Moody's, які за весь той час, що Баффет тримав їх у своєму портфелі, дали приріст вартості майже в 32 рази.

Купівля акцій в кризи

На думку Уоррена Баффета, криза – це саме той час, коли грамотний інвестор може непогано заробити. Для цього, на його думку, потрібно купувати акції, що подешевшали, але в цілому перспективних компаній.

Прикладом реалізації цієї стратегії стала покупка Баффетом акцій газети Washington Post під час кризи. Він дочекався, поки акції газети впали на 30 пунктів, і купив їх за ціною, що трохи перевищує позначку в 6 доларів за акцію. Пізніше ця покупка принесли Баффету прибуток в 7 мільйонів ​​доларів в рік.

Як почати інвестувати як Баффет

Кожна людина сьогодні теж може почати інвестувати, ґрунтуючись на принципах Уоррена Баффета. Для цього не потрібно багато коштів або спеціальних знань, досить вибрати правильну торговельну платформу.

Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Почати успішно інвестувати з Libertex просто.

Для цього потрібно відкрити і поповнити ваш торговий рахунок, визначитися з інструментом, в який ви будете вкладати кошти, і сумою інвестування.

Після цього вам залишиться вибрати тільки напрямок вашої інвестиції "в ріст", якщо ви очікуєте, що ціна обраного активу буде рости, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте падіння.

Торгова платформа Libertex доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android. А це значить, що успішно вкладати кошти ви можете буквально не встаючи з дивана.

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Крім того, в Libertex є вбудовані інструменти аналізу ринку і стрічка новин, які дозволять вам спрогнозувати динаміку котирувань. Якщо ж ви не хочете самостійно розбиратися в ринку, ви завжди можете звернутися за консультацією до експертів Forex Club. Фахівці з багаторічним досвідом ефективних інвестицій завжди допоможуть вам зробити вигідну угоду.

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