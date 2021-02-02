Нерухомість, банківські вклади, метали та цінні папери – це основні інструменти для отримання пасивного доходу. Проте статистика за 2019 рік демонструє, що деякі з них значно втрачають позиції.

Джерело: 24 канал

Які фінансові інструменти були найприбутковішими 2020 року та на як на них можна заробити у 2021 році – читайте далі.

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За підрахунками фахівців, найкращі результати за 2019 рік продемонстрував біткойн – за рік він виріс на понад 300%. Позитивна динаміка й у золота – +25% та у нерухомості – +4%. А от банківські вклади навпаки втратили позицію через знецінення національної валюти.

Як поводився ринок у 2020 році

Трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Олексій Задорожній заявив, що фінансові ринки у 2020 році показали суттєві коливання. І якщо, наприклад, для транспортної галузі 2020 рік приніс збитки, то акції компаній IT-сектора і виробників медичної та фармацевтичної продукції стали одними з лідерів зростання.

Наприклад, акції компанії Moderna за рік зросли більше ніж в 5 разів, Slack – у 2 рази. Колосальні показники росту були і в акцій Tesla, які виросли майже в 10 разів. Всі ці інструменти принесли інвесторам набагато більший дохід, ніж традиційні інструменти заощадження - нерухомість, банківські депозити тощо,

– зазначив він.

Щодня на фінансовому ринку з'являються нові можливості, які можуть принести значний прибуток. Саме тому інвестиції в акції відомих світових компаній є більш підходящими для того, щоб зберегти і примножити кошти в умовах нестабільності.

В які саме цінні папери варто інвестувати

Експерти рекомендують вкладати кошти відразу в кілька не пов'язаних один з одним фінансових інструментів. Наприклад, можна інвестувати в акції компаній з різних секторів, наприклад IT, медицина, автовиробники, головне вибрати найбільш стабільні компанії, з високим потенціалом зростання.

"Інвесторам, самостійно обрати подібні інструменти може бути досить важко. Адже необхідно буде витрачати чимало часу для того, щоб розібратися в тому, які активи є найбільш привабливими", – сказав Олексій Задорожній.

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Набагато простіше скористатися готовими рішеннями, наприклад, вкласти гроші в один з провідних світових фондових індексів, наприклад в американський S&P. Цей індекс, починаючи з середини березня 2020 року, виріс більш ніж на 70%. Тобто якби ви вклали в нього 1000 доларів, то ваш капітал склав би на кінець року – 1700 доларів. Це набагато більше, ніж принесли б вам традиційні інвестиційні інструменти.

Який період для інвестицій є оптимальним

Якогось певного оптимального для всіх інвесторів періоду для інвестицій немає. Все залежить від ситуації на фінансовому ринку, від обсягу капіталу, від схильності інвестора до ризику і багатьох інших факторів. Традиційно, ті, хто володіє більшим капіталом, можуть дозволити собі більш тривалий період інвестування, ніж ті, хто володіє незначним обсягом коштів.



Конкретного оптимального періоду для інвестицій – немає / Фото Burak K, Pexels

Як можна інвестувати в індекси та інші цінні папери

Трейдер-аналітик запевняє, що інвестувати в фондові індекси та акції світових компаній просто. Насамперед потрібно вибрати зручну і стабільну торгову платформу. Правильний вибір дозволить вам ефективно управляти вашим капіталом.

Однієї з найбільш стабільних і зручних платформ для трейдерів початківців ті досвідчених інвесторів є Libertex від Forex Club. Ця платформа доступна у вигляді вебдодатку та додатків для операційних систем iOS і Android. Завдяки цьому кожен може вигідно інвестувати кошти буквально не встаючи з дивана,

– заявив експерт.

Мінімізувати ризики дозволять вбудовані інструменти технічного аналізу, доступні в Libertex. Завдяки їм інвестори можуть вибрати найбільш вигідні активи для інвестицій. Тож, аби не втрачати гроші через інфляцію та валютні коливання, фахівці радять зберігати гроші у іноземній валюті та диверсифікувати свої ризики при виборі активів для інвестицій.

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