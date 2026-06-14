Один актив вместо сотен акций: что такое ETF и как на них можно заработать

На ценных бумагах можно хорошо заработать, но чтобы собрать инвестиционный пакет придется потратить немалые деньги. Однако даже если средств немного, есть возможность вложиться в акции перспективных компаний с помощью ETF.

Что такое ETF

ETF на английском расшифровывается как Exchange Traded Fund. Это биржевой фонд, акции которого можно покупать и продавать так же как обычные акции компаний, пишет Минфин.

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Проще всего представить ETF как большую корзину с различными активами. Внутри нее могут быть акции технологических компаний, облигации, золото, недвижимость и тому подобное.

Человек, который покупает одну акцию ETF, фактически получает долю сразу во всех активах, которые объединил в себе фонд.

Сейчас в 2026 году в мире насчитывается уже более 14 тысяч ETF-фондов, а их активы оценивают в десятки триллионов долларов. Именно поэтому этот инструмент считают одним из самых популярных среди частных инвесторов.

Как работает ETF

Фонд основывает и управляет им компания, которую называют ETF-провайдером. Она собирает средства большого количества инвесторов и покупает на них различные активы. Далее формирует портфель, которым управляет по определенной стратегии.

Например, фонд может инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Если стоимость этих компаний возрастет, подорожают и акции ETF. Если рынок упадет, то и стоимость фонда снизится.

Поэтому инвестор по сути получает доход не от одной компании, а от всех, что есть в портфеле ETF.

На чем можно заработать

Заработок на ETF состоит из двух источников.

Рост стоимости фонда

Во-первых, стоимость самого ETF увеличивается, если активы внутри фонда дорожают. Например, инвестор купил акции фонда за 100 долларов, а через несколько лет их стоимость выросла до 150 долларов. Разница и является прибылью.

Дивиденды

Во-вторых, многие ETF инвестируют в компании, которые выплачивают дивиденды. Часть этих выплат получают владельцы фонда. В среднем доходность от дивидендов может достигать от 1% до 4% в год, в зависимости от стратегии фонда.

Какие преимущества инвестиций в ETF

Главное преимущество ETF в возможности диверсифицировать инвестиции. Вместо того чтобы покупать акции одной компании, инвестор сразу получает широкий набор активов. Поэтому, если у одной фирмы дела пойдут плохо, он не потеряет сразу все свои деньги.

Среди других плюсов:

небольшой порог для инвестиций;

простота покупки и продажи;

возможность получать доход в долларах;

доступ к мировым рынкам;

пассивный формат инвестирования.

Именно поэтому многие финансовые эксперты называют ETF одним из лучших инструментов для начинающих инвесторов.

Какие риски существуют

Несмотря на многочисленные преимущества, ETF не гарантируют прибыли. Если на рынке начнется кризис, стоимость фондов также может снижаться. Например, во время глобальных потрясений дешевеют целые сектора, а то и весь фондовый рынок.

Еще один минус заключается в усредненной доходности. Ведь одни акции иногда фантастически растут рост, но прибыль одних компаний компенсирует слабые показатели других.

Также инвесторы платят комиссии за управление фондом. Обычно они небольшие и колеблются от 0,03% до 0,5% в год.

Специалисты обычно рекомендуют рассматривать ETF как инструмент для инвестиций на будущее – минимум 5 – 10 лет.

Заметьте! В Украине ETF пока не так распространены, как в США или странах Европы. Однако украинские инвесторы имеют возможность получить доступ к мировым биржам через международных брокеров и инвестиционные платформы.