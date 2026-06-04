Что поможет не потерять инвестиции?

Именно диверсификация сбережений это надежный метод, позволяющий уберечь средства, сообщает Unex Bank.

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Диверсификация предполагает то, что вы распределяете деньги между несколькими видами активов. Это позволяет:

уменьшить риски и соответственно, вероятность потери денег;

защититься от нестабильности рынка;

увеличить вероятность роста прибыли;

усилить устойчивость инвестиционного портфеля.

Алина Компанец Директор по маркетингу Unex Bank Представь, что ты хранишь все деньги в одной валюте, вкладываешь только в одну компанию или работаешь только с одним источником дохода. Если что-то пойдет не так, ты потеряешь все. А теперь представь, что эти ресурсы распределены: часть – в акциях, часть – в депозитах, часть – в недвижимости. Даже если один актив "просел", другие могут удержать твой инвестиционный портфель на плаву.

Диверсификация инвестиций может быть разной:

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По виду активов

Такой метод предполагает распределение денег между различными видами активов. Например, человек вкладывает не только в недвижимость, но и золото.

По отраслям экономики

Стоит вкладывать в различные отрасли и не фокусироваться на только одном направлении. Ведь пока одна сфера переживает кризис, другая растет.

По географии

То есть, например, не нужно вкладывать только в активы Украины. Также стоит обратить внимание на азиатский и американский рынки.

По валютам

Лучше выбирать различные валюты. Это позволит избежать весомых потерь, если, например, произойдет девальвация.

Что еще важно знать об инвестициях?