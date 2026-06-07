Что будет с депозитом, если банк ликвидируют

Даже в таком случае вернуть свои сбережения возможно. Детали объяснили эксперты образовательной платформы Нацбанка "Гаразд".

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Дело в том, что в Украине работает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). От имени государства он выплачивает возмещение, если НБУ официально признает какой-то банк неплатежеспособным. Вкладчики могут претендовать на возврат своих средств во время введения временной администрации в таких "проблемных" финучреждениях.

Сейчас для украинцев действует полная государственная гарантия, то есть во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения им возмещают 100% депозита вместе с начисленными процентами. Позже гарантированная сумма составит 600 тысяч гривен, а вот до полномасштабной войны речь шла лишь о 200 тысячах гривен.

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Система работает даже с валютными вкладами, однако получить доллары обратно не получится. Деньги пересчитают в гривну по официальному курсу, действовавшему накануне начала вывода банка с рынка.

Обратите внимание! В день до начала процедуры также прекращается начисление процентов по депозиту. Более того, отдельные категории вкладов не подпадают под гарантии ФГВФЛ.

Как получить свои деньги обратно

Способ №1 – Обратиться в банк

Вкладчик может посетить отделение любого из банков-агентов (официальный список по ссылке), предъявив паспорт и идентификационный код (РНОКПП). Некоторые из финучреждений позволяют получить возмещение онлайн, то есть без личного визита.

Способ №2 – Оформить заявление в Дии

Также можно авторизоваться в кабинете гражданина, где в разделе "Услуги" доступна опция "Возврат вкладов". Выберите обанкротившийся банк, в котором вы имели счет, уточните свои контактные данные и подпишите заявление Дия.Подписью.

К слову, ранее в комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказывал, что гривневые депозиты остаются одним из самых понятных и прогнозируемых инструментов сохранения средств для украинцев.