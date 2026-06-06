Можно ли потерять деньги на ОВГЗ?

Можно ли потерять деньги на облигациях внутреннего государственного займа, говорится в материале NV.

Читайте также Недвижимость в западных областях Украины подорожает: когда это произойдет

Согласно информации, облигации внутреннего госзайма выпускает государство в лице Министерства финансов для привлечения средств исключительно на внутреннем рынке. А уже полученные деньги направляются на обслуживание текущих долгов государства или других потребностей, которые связаны с Госбюджетом.

Заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук рассказала, что государство предоставляет гарантии на погашение номинальной стоимости и купонного дохода по ОВГЗ. И даже если будет дефолт страны, то бумаги "все равно будут погашены".

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Существует риск изменения доходности на вторичном рынке. То есть это означает, что ОВГЗ могут упасть в цене.

Обратите внимание! Если инвестор захочет выйти из инвестиции раньше срока погашения бумаги, то может понести убытки.

Стоимость таких ЦБ на вторичном рынке может колебаться в зависимости от различных причин политического и экономического характера,

– сказал начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Даниил Меркулов.

Также следует учесть, что продажа облигаций внутреннего государственного займа на вторичном рынке осуществляется в национальной валюте. А это может иметь влияние на цену продажи бумаг при досрочном выходе из инвестиций.

Важно! Начальник департамента персональных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко заявил: в истории независимой Украины не было случаев дефолта ни по внутренним, ни по внешним обязательствам. Это означает, что государство всегда "гасило" ОВГЗ.

Что еще следует знать об ОВГЗ?

С апреля тарифы на военные облигации изменились. Дело в том, что раньше для них комиссия составляла 0%. Теперь она составляет 0,2%.

Ознакомиться с информацией о военных ОВГЗ можно на сайте Минфина Украины. Там можно просматривать ставки, даты и сроки погашения.

Если вкладываться именно в гривневые военные облигациии, то ставка доходности составляет 15,15 – 17,5%. Облигации в долларах могут "подарить" 3,24 – 4,17% прибыли, а в евро – 3,24% дохода.