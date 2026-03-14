Золото, серебро или платина: куда инвестировать деньги, чтобы не прогадать
- Золото считается надежным инвестиционным активом с ограниченными запасами, которое защищает от инфляции и экономических кризисов.
- Серебро и платина имеют промышленный спрос, что влияет на их ценность, причем серебро популярно в "зеленых" технологиях, а платина в автомобильной отрасли.
В периоды нестабильности и геополитических рисков инвесторы все чаще ищут способы защитить свои сбережения. Одним из самых популярных вариантов остаются драгоценные металлы, которые традиционно считаются надежными активами, золото, серебро и платина.
Почему стоит выбрать золото?
Много лет золото остается своеобразной "тихой гаванью" для инвесторов. Ведь его ценность не зависит от экономики отдельной страны, пишет КИТ Gold.
Сейчас золото занимает 70% рынка инвестиционных металлов. Этот металл проверенный вариант для инвестиций. А его ограниченные запасы делают золото еще более привлекательным для долгосрочных вложений:
- Например, во время финансового кризиса 2008 года цена золота выросла более чем на 150% и достигла примерно 1 900 долларов за унцию, тогда как многие фондовые рынки демонстрировали стремительное падение.
- За два десятилетия стоимость золота выросла почти в восемь раз. В частности, в начале 2000-х годов унция стоила около 270 долларов, то уже в 2023 году ее цена превысила 2 тысячи долларов.
Таким образом, эксперты считают золото отличным вариантом для защиты денег от инфляции.
Выгодно ли инвестировать в серебро?
Серебро занимает около 30% рынка и является доступным для старта инвестиций. Однако главная особенность серебра заключается в том, что его широко используют в промышленности.
Этот металл применяют в производстве:
- электроники;
- солнечных батарей;
- медицинских технологий
- и других отраслях.
Поэтому спрос на серебро формируется не только финансовыми рынками, но и промышленностью.
Обратите внимание! Эксперты также обращают внимание на то, что использование серебра растет в "зеленых" технологиях. Если этот тренд усилится, в долгосрочной перспективе спрос на серебро может значительно возрасти и его ценность соответственно.
Стоит ли инвестировать в платину?
Платина менее популярна среди инвесторов, но она также имеет собственные перспективы. Этот металл широко используется:
в производстве автомобильных катализаторов;
в ювелирной промышленности.
Впрочем, из-за сильной зависимости от промышленного спроса ее цена может меняться быстрее, чем на другие металлы.
В то же время это открывает возможности для роста, особенно в случае активного развития автомобильной отрасли.
Какие преимущества и недостатки инвестиций?
Инвестиции в драгоценные металлы имеют много преимуществ:
Такие вложения помогают защитить капитал от инфляции и экономических кризисов.
Они также позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель.
Металлы имеют высокую ликвидность – их можно быстро продать на рынке.
Впрочем, инвестирование в золото, серебро или платину имеет и свои риски:
Цены могут резко меняться в краткосрочной перспективе;
Металлы не дают пассивного дохода, как акции или депозиты.
Кроме того, физические слитки требуют затрат на хранение и страхование.
Обратите внимание! Поэтому специалисты советуют не ограничиваться одним металлом. Золото подходит для долгосрочного сохранения капитала, серебро может быть интересным из-за промышленного спроса, а платина – как ставка на развитие отдельных отраслей экономики, пишет Freedom Finance Ukraine.
Какая цена золота?
По состоянию на 3 марта цены на золото на мировых рынках снизились. Спотовая стоимость драгоценного металла упала на 1,4% – до 5 252,05 доллара за унцию, сообщило Reuters.
В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подешевели на 0,9%. Их цена опустилась до 5 263,80 доллара за унцию.
Эксперты объясняют падение прежде всего укреплением американского доллара, который достиг месячного максимума.
Аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен отметил, что рынки все больше учитывают инфляционные риски из-за войны на Ближнем Востоке и ожидания повышения процентных ставок, что и поддерживает рост доллара.