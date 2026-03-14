Чому варто обрати золото?

Багато років золото залишається своєрідною "тихою гаванню" для інвесторів. Адже його цінність не залежить від економіки окремої країни, пише КИТ Gold.

Наразі золото займає 70% ринку інвестиційних металів. Цей метал перевірений варіант для інвестицій. А його обмежені запаси роблять золото ще більш привабливим для довгострокових вкладень:

Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року ціна золота зросла більш ніж на 150% і досягла приблизно 1 900 доларів за унцію, тоді як багато фондових ринків демонстрували стрімке падіння.

За два десятиліття вартість золота зросла майже у вісім разів. Зокрема, на початку 2000-х років унція коштувала близько 270 доларів, то вже у 2023 році її ціна перевищила 2 тисячі доларів.

Таким чином, експерти вважають золото чудовим варіантом для захисту грошей від інфляції.

Чи вигідно інвестувати у срібло?

Срібло займає близько 30% ринку і є доступнішим для старту інвестицій. Однак головна особливість срібла полягає у тому, що його широко використовують у промисловості.

Цей метал застосовують у виробництві:

електроніки;

сонячних батарей;

медичних технологій

та інших галузях.

Тому попит на срібло формується не лише фінансовими ринками, а й промисловістю.

Зауважте! Експерти також звертають увагу на те, що використання срібла зростає у "зелених" технологіях. Якщо цей тренд посилиться, у довгостроковій перспективі попит на срібло може значно зрости і його цінність відповідно.

Чи варто інвестувати в платину?

Платина менш популярна серед інвесторів, але вона також має власні перспективи. Цей метал широко використовується:

у виробництві автомобільних каталізаторів;

у ювелірній промисловості.

Втім, через сильну залежність від промислового попиту її ціна може змінюватися швидше, ніж на інші метали.

Водночас це відкриває можливості для зростання, особливо у разі активного розвитку автомобільної галузі.

Які переваги й недоліки інвестицій?

Інвестиції у дорогоцінні метали мають багато переваг:

Такі вкладення допомагають захистити капітал від інфляції та економічних криз.

Вони також дозволяють диверсифікувати інвестиційний портфель.

Метали мають високу ліквідність – їх можна швидко продати на ринку.

Втім, інвестування у золото, срібло чи платину має і свої ризики:

Ціни можуть різко змінюватися у короткостроковій перспективі;

Метали не дають пасивного доходу, як акції чи депозити.

Крім того, фізичні зливки потребують витрат на зберігання та страхування.

Зауважте! Тому фахівці радять не обмежуватися одним металом. Золото підходить для довгострокового збереження капіталу, срібло може бути цікавим через промисловий попит, а платина – як ставка на розвиток окремих галузей економіки, пише Freedom Finance Ukraine.

Яка ціна золота?