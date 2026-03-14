Почему стоит выбрать золото?

Много лет золото остается своеобразной "тихой гаванью" для инвесторов. Ведь его ценность не зависит от экономики отдельной страны, пишет КИТ Gold.

Сейчас золото занимает 70% рынка инвестиционных металлов. Этот металл проверенный вариант для инвестиций. А его ограниченные запасы делают золото еще более привлекательным для долгосрочных вложений:

Например, во время финансового кризиса 2008 года цена золота выросла более чем на 150% и достигла примерно 1 900 долларов за унцию, тогда как многие фондовые рынки демонстрировали стремительное падение.

За два десятилетия стоимость золота выросла почти в восемь раз. В частности, в начале 2000-х годов унция стоила около 270 долларов, то уже в 2023 году ее цена превысила 2 тысячи долларов.

Таким образом, эксперты считают золото отличным вариантом для защиты денег от инфляции.

Выгодно ли инвестировать в серебро?

Серебро занимает около 30% рынка и является доступным для старта инвестиций. Однако главная особенность серебра заключается в том, что его широко используют в промышленности.

Этот металл применяют в производстве:

электроники;

солнечных батарей;

медицинских технологий

и других отраслях.

Поэтому спрос на серебро формируется не только финансовыми рынками, но и промышленностью.

Обратите внимание! Эксперты также обращают внимание на то, что использование серебра растет в "зеленых" технологиях. Если этот тренд усилится, в долгосрочной перспективе спрос на серебро может значительно возрасти и его ценность соответственно.

Стоит ли инвестировать в платину?

Платина менее популярна среди инвесторов, но она также имеет собственные перспективы. Этот металл широко используется:

в производстве автомобильных катализаторов;

в ювелирной промышленности.

Впрочем, из-за сильной зависимости от промышленного спроса ее цена может меняться быстрее, чем на другие металлы.

В то же время это открывает возможности для роста, особенно в случае активного развития автомобильной отрасли.

Какие преимущества и недостатки инвестиций?

Инвестиции в драгоценные металлы имеют много преимуществ:

Такие вложения помогают защитить капитал от инфляции и экономических кризисов.

Они также позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель.

Металлы имеют высокую ликвидность – их можно быстро продать на рынке.

Впрочем, инвестирование в золото, серебро или платину имеет и свои риски:

Цены могут резко меняться в краткосрочной перспективе;

Металлы не дают пассивного дохода, как акции или депозиты.

Кроме того, физические слитки требуют затрат на хранение и страхование.

Обратите внимание! Поэтому специалисты советуют не ограничиваться одним металлом. Золото подходит для долгосрочного сохранения капитала, серебро может быть интересным из-за промышленного спроса, а платина – как ставка на развитие отдельных отраслей экономики, пишет Freedom Finance Ukraine.

