Сигел предупреждает, что стремительный рост цен связан с серьезными рисками. Он также добавил, что инфляция может стать гораздо более масштабной проблемой, чем прогнозирует Федеральная резервная система США (ФРС).

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Американский профессор обеспокоен ситуацией с инфляцией

Профессор считает, что в итоге это приведет к давлению на ФРС с целью ускорения процесса сокращения программы экономических стимулов. Сигел отметил, что рынок вряд ли готов к ускоренному варианту. По словам Джереми Сигела, самая большая угроза для Уолл-стрит – это решение главы Федерального резерва Джерома Пауэлла отказаться от "политики легких денег" гораздо раньше, чем ожидали, на фоне быстрого роста инфляции.

Мы все знаем, что большая часть легкости рынка акций связана с ликвидностью, предоставленной ФРС. Если это будет снято быстрее, то повышение процентных ставок произойдет раньше. Оба этих фактора не является положительными для рынка акций,

– отметил эксперт.

Сигел особенно обеспокоен влиянием на растущий фонд, в частности в секторе технологий. Он предполагает, что высокотехнологичный Nasdaq, который находится в 5% от своего рекорда, открытый для значительных потерь. На фоне этого могут возникнуть проблемы с акциями с длительным сроком погашения. Профессор добавил, что доходность по ценным бумагам является мизерной, а долгосрочные государственные облигации могут сильно пострадать в течение следующих шести месяцев.

Джереми Сигел бьет тревогу из-за инфляции / Фото Unsplash

Растущий фонд Это акции компании, которая генерирует значительный и устойчивый положительный денежный поток и чьи доходы и прибыль, как ожидается, будут увеличиваться быстрее, чем средние компании в той же отрасли .

Сигел назвал активы для защиты от инфляции

Он видит, что этот инфляционный фон является позитивом для компаний, которые получают выгоду от роста ставок, ценообразования и приносят дивиденды. В частности, это может стать фундаментом для мощного взлета фирм из следующих секторов:

электроэнергия,

коммунальные предприятия.

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Если у вас есть дивиденды, компании могут повысить цены, а исторически дивиденды защищены от инфляции. Конечно, они не такие стабильные, как государственные облигации. Но они имеют защиту от инфляции и положительную доходность,

– отметил Джереми Сигел.