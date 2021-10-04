Сігел попереджає, що стрімке зростання цін пов'язане з серйозними ризиками. Він також додав, що інфляція може стати масштабнішою проблемою, ніж прогнозує Федеральна резервна система США (ФРС).

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Американський професор занепокоєний ситуацією з інфляцією

Професор вважає, що у результаті це призведе до тиску на ФРС з метою прискорення процесу скорочення програми економічних стимулів. Сігел наголосив, що ринок навряд чи готовий до прискореного варіанту. За словами Джеремі Сігела, найбільша загроза для Волл-стріт – це рішення очільника Федерального резерву Джерома Павелла відмовитися від "політики легких грошей" набагато раніше, ніж очікували, на фоні швидкого зростання інфляції.

Ми всі знаємо, що велика частина легкості ринку акцій пов'язана з ліквідністю, яку надала ФРС. Якщо це буде знято швидше, то підвищення процентних ставок відбудеться раніше. Обидва цих фактори не є позитивними для ринку акцій,

– зазначив експерт.

Сігел особливо занепокоєний впливом на зростаючий запас, зокрема у секторі технологій. Він припускає, що високотехнологічний Nasdaq, який знаходиться за 5% від свого рекорду, відкритий для значних втрат. На фоні цього можуть виникнути проблеми з акціями з тривалим терміном погашення. Професор додав, що дохідність за цінними паперами є мізерною, та додав, шо довгострокові державні облігації можуть сильно постраждати протягом наступних шести місяців.

Джеремі Сігел б'є тривогу через інфляцію / Фото Unsplash

Зростаючий запас Це акції компанії, яка генерує значний та стійкий позитивний грошовий потік і чиї доходи та прибуток, як очікується, збільшуватимуться швидше, ніж середні компанії в тій же галузі.

Сігел назвав активи для захисту від інфляції

Крім того, експерт вважає, що інфляційний фон є позитивом для компаній, які отримують вигоду від зростання ставок, ціноутворення та приносять дивіденди. Зокрема, це може стати фундаментом для потужного зростання фірм з наступних секторів:

електроенергія,

споживчі товари.

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Якщо у вас є дивіденди, компанії можуть підвищити ціни, а історично дивіденди захищені від інфляції. Звісно, вони не такі стабільні, як державні облігації. Але вони мають захист від інфляції та позитивну дохідність,

– зазначив Джеремі Сігел.

Він також позитивно налаштований стосовно золота. На його думку, наразі дорогоцінний метал – це відносно дешевий актив для захисту від інфляції. Експерт пов'язує це з популярністю біткойна.