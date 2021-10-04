Сігел попереджає, що стрімке зростання цін пов'язане з серйозними ризиками. Він також додав, що інфляція може стати масштабнішою проблемою, ніж прогнозує Федеральна резервна система США (ФРС).

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Американський професор занепокоєний ситуацією з інфляцією

Професор вважає, що у результаті це призведе до тиску на ФРС з метою прискорення процесу скорочення програми економічних стимулів. Сігел наголосив, що ринок навряд чи готовий до прискореного варіанту. За словами Джеремі Сігела, найбільша загроза для Волл-стріт – це рішення очільника Федерального резерву Джерома Павелла відмовитися від "політики легких грошей" набагато раніше, ніж очікували, на фоні швидкого зростання інфляції.

Ми всі знаємо, що велика частина легкості ринку акцій пов'язана з ліквідністю, яку надала ФРС. Якщо це буде знято швидше, то підвищення процентних ставок відбудеться раніше. Обидва цих фактори не є позитивними для ринку акцій,
– зазначив експерт.

Сігел особливо занепокоєний впливом на зростаючий запас, зокрема у секторі технологій. Він припускає, що високотехнологічний Nasdaq, який знаходиться за 5% від свого рекорду, відкритий для значних втрат. На фоні цього можуть виникнути проблеми з акціями з тривалим терміном погашення. Професор додав, що дохідність за цінними паперами є мізерною, та додав, шо довгострокові державні облігації можуть сильно постраждати протягом наступних шести місяців.

Джеремі Сігел б'є тривогу через інфляцію / Фото Unsplash

Зростаючий запас

Це акції компанії, яка генерує значний та стійкий позитивний грошовий потік і чиї доходи та прибуток, як очікується, збільшуватимуться швидше, ніж середні компанії в тій же галузі.

Сігел назвав активи для захисту від інфляції

Крім того, експерт вважає, що інфляційний фон є позитивом для компаній, які отримують вигоду від зростання ставок, ціноутворення та приносять дивіденди. Зокрема, це може стати фундаментом для потужного зростання фірм з наступних секторів:

  • електроенергія,
  • споживчі товари.

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Якщо у вас є дивіденди, компанії можуть підвищити ціни, а історично дивіденди захищені від інфляції. Звісно, вони не такі стабільні, як державні облігації. Але вони мають захист від інфляції та позитивну дохідність,
зазначив Джеремі Сігел.

Він також позитивно налаштований стосовно золота. На його думку, наразі дорогоцінний метал – це відносно дешевий актив для захисту від інфляції. Експерт пов'язує це з популярністю біткойна.