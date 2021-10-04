Согласно последним данным, одними из главных инвесторов и партнеров Украины остаются европейские государства.

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Денис Шмыгаль об иностранных инвестициях

В первой половине 2021 в Украину поступили прямые инвестиции из-за рубежа в размере 2,83 миллиарда долларов США. Львиная доля этих финансовых траншей поступила из стран Европейского Союза. Речь идет о 2,33 миллиарда долларов. Денис Шмыгаль добавил, что иностранные инвестиции в течение первых шести месяцев текущего года достигли пикового уровня за 4 года.

Введены в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать дальнейшему увеличению инвестиционной активности,

– добавил Денис Шмыгаль.

Прямые иностранные инвестиции Согласно методологии МВФ прямые иностранные инвестиции – это зарубежные инвестиции, величиной более чем 10 процентов уставного капитала, дает заинтересованной стороне право на участие в управлении предприятием.

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