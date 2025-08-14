По данным аналитиков общий объем экспорта российских нефтепродуктов за первые 10 дней августа вырос до 2,31 миллиона баррелей в день. Это самый высокий показатель с февраля и на 9% больше среднесуточного показателя за июль, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, удары украинских беспилотников по крупным российским нефтеперерабатывающим заводам усилились накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, что привело к резкому падению цен на переработку нефти.
Таким образом резкий рост поставок мазута помог компенсировать снижение поставок дизельного топлива до самого низкого уровня в этом году.
Важно! Экспорт бензина в России был запрещен до конца августа для обеспечения внутренних поставок.
Мазут обычно требует меньшей переработки, и рост экспорта может отражать замедление процессов вторичной переработки в России. При этом экспорт сырой нефти немного снизился, но остался в пределах нормы.
Поставки из российских портов за период с 1 по 10 августа:
- поставки мазута выросли на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 882 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года;
- поставки в Азию выросли более чем вдвое, а также резко увеличились поставки в Турцию;
- поставки сырья для нефтепереработки, такого как вакуумный газойль, сократились до 71 тысячи баррелей в сутки;
- поставки нефти выросли на 12% и достигли максимума с февраля, при этом резкий рост объемов грузов сигнализирует о направлениях в Азию;
- экспорт дизельного топлива и газойля снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, до примерно 912 тысяч баррелей в сутки;
- увеличился объем поставок в Африку и Азию;
- экспорт бензина, его компонентов и авиационного керосина пока не наблюдался.