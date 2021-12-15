Инфляция в Великобритании достигла 10-летнего максимума: какие опции есть у Банка Англии

Инфляция в мире бьет рекорд за рекордом. Великобритания не стала исключением, где этот показатель достиг 10-летнего максимума.

Инфляция в Великобритании достигла нового пика в ноябре, поскольку потребительские цены продолжали расти накануне важного заседания Банка Англии по поводу денежно-кредитной политики.

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Что происходит с инфляцией в Великобритании

Индекс потребительских цен за 12 месяцев до ноября вырос на 5,1% против 4,2% в октябре. Это стремительнее роста этого показателя за 10 лет и более чем вдвое превышало целевой показатель центрального банка.

Экономисты ожидали, что за ноябрь этот показатель составит 4,7%, а Банк Англии прогнозировал, что инфляция достигнет 5% весной 2022 года, а затем снизится до цели на уровне 2% в конце 2023 года. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильность цен на энергоносители, продукты, алкоголь и табачные изделия, вырос на 4% в годовом расчете.

В ноябре глава Банка Англии сказал, что "есть определенные предупредительные сигналы" по поводу инфляции, однако центробанку необходимо получить дополнительную информацию о ситуации на рынке труда, прежде чем поднимать процентную ставку.

Инфляция в Великобритании достигла 10-летнего максимума

Опции для Банка Англии

Комитет по монетарной политике Банка Англии должен провести важную встречу в четверг, чтобы решить, усиливать ли денежно-кредитную политику. Главные причины:

инфляция в стране набирает обороты,

рынок труда остается стабильным, однако стремительное распространение штамма омикрон повлекло за собой новую волну опасений по восстановлению экономики в краткосрочной перспективе.

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Что такое монетарная политика Это политика государства, через которую уполномоченный государством институт контролирует объем предложения денег с целью установления ценовой стабильности, содействия экономическому росту, соблюдению уровня безработицы населения на низком уровне.

Руководитель отдела исследований фиксированных процентных ставок компании Quilter Cheviot Ричард Картер добавил, что потребители, по всей вероятности, будут жить с пиковой инфляцией еще несколько месяцев. Актуальная ситуация только усиливает давление на Банк Англии для повышения процентных ставок на следующем заседании Комитета по монетарной политике. С другой стороны, английский центробанк может пойти другим путем и подождать до следующего года. Это связано со влиянием штамма омикрона на экономику. В частности, речь идет о риске введения дополнительных ограничений.