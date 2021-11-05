У четвер, 4 листопада, Банк Англії здивував усіх, залишивши процентну ставку на історичному мінімумі – 0,1%. Таке рішення було ухвалене попри очікування інвесторів, що британський центробанк стане першим великим банком у світі, який підвищить цей показник.

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Очільник Банку Англії розповів про інфляцію

Глава банку Англії Ендрю Бейлі виступав за "яструбину риторику" (одночасне стримування інфляційних очікувань та фактичне збільшення процентних ставок). Банкір також додав, що "є певні попереджувальні сигнали" щодо інфляції, проте центробанку необхідно отримати додаткову інформацію стосовно ситуації на ринку праці перші ніж підіймати процентну ставку.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Ендрю Бейлі підкреслив, що його попередня заява щодо потреби реагувати на зростання цін була обумовлена тим, чи зміняться інфляційні очікування у середньостроковій перспективі на довгострокові, чи ні.

Поки що ми не бачимо доказів того, що це відбувається. Ми зараз проходимо через, я міг би назвати це, нестабільний період у тому сенсі, що інфляція значно перевищує свій цільовий показник. Попереджувальні знаки є, тому ми маємо уважно стежити за цим,

– зазначив Ендрю Бейлі

Глава британського центробанку також зауважив, що рішення залишити ставку на попередньому рівні – це серйозний виклик. За прогнозом Банку Англії, інфляція орієнтовно зросте до 5% весною 2022 року, а до кінця осені 2023 року цей показник повернеться до 2%. У британському центробанку також зазначили, що поточний рівень інфляції у країні дорівнює 3,1%, цільовий показник фінустанови – 2%.