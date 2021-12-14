Илон Маск – давний поклонник цифровых монет. В частности, осенью он рассказал о криптовалютах, входящих в его портфель . Миллиардер приобрел всего три монеты: биткоин, Ethereum, Dogecoin.

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Tesla будет принимать Dogecoin

Гендиректор Tesla написал в твиттер , что производитель электрокаров выпустит продукцию со своей символикой. Именно эту категорию товаров можно будет приобрести за Dogecoin. В интервью журналу Time бизнесмен сообщил, что эта цифровая монета больше подходит для платежей, чем биткоин или другие криптовалюты. Илон Маск назвал Doge лучшей криптовалютой для транзакций, даже несмотря на то, что эта монета была создана как шутка.

Илон Маск также отметил, что объем транзакций с биткоином достаточно низкий, а цена слишком высока. Бизнесмен добавил, что популярнейшая криптовалюта в мире больше подходит как средство сбережения, поэтому инвесторы стремятся держать биткоин, а не продавать или использовать его для транзакций.

На фоне этого стоимость цифровой монеты Dogecoin стремительно пошла вверх. Согласно CoinDesk, цена криптовалюты-шутки взлетела до 0,19 доллара за монету или на 25%. Рыночная капитализация Dogecoin составляет 25,18 млрд долларов. В то же время две другие самые известные виртуальные монеты демонстрируют негативную динамику: