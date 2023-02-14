На думку Білла Сміда з компанії Smead Capital Management, інфляція у США може бути більш стійкою, а ситуація зі зростанням цін – триватиме десятиліття.

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Інфляція у США може тривати роками

Експерт додав, що на цінову динаміку суттєво впливає вкрай сприятлива демографічна ситуація в країні. Білл Смід вважає, що Федеральному резерву буде складно вгамувати інфляцію навіть попри підвищення базової ставки. Нагадаємо, що станом на сьогодні американський центробанк підняв цей показник до 4,50% – 4,75%. Це піковий рівень з 2007 року.

Ми маємо 92 мільйони людей віком від 22 до 42 років, які будуть витрачати гроші на базові потреби наступні 10 років незалежно від того хороша чи погана ситуація на фондовому ринку,

– додав фахівець.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, яке супроводжується зниженням купівельної спроможності грошової одиниці.

Очікування ринку

Волл-стріт чекає на публікацію нових даних щодо інфляції у США. Наразі інвестори роблять ставку на те, що інфляція спадає й відповідно це потягне за собою зміну монетарної політики Федерального резерву.

Водночас аналітики попереджають, що за умови іншого сценарію, центробанку, найімовірніше, доведеться ще більше підняти ставку. Згідно з попередніми даними, інфляція у США зупинилася на рівні 6,5% за грудень. Максимально за понад 40 років цей показник досягав 9,1% у червні 2022 року. До того ж у 2023 році цінове питання залишається одним із ключових приводів для занепокоєння серед споживачів.