Последние изменения на рынке

По состоянию на четверг, 9 февраля 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,41% к 102,98, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,82 – 103,55.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,17, по данным CNBC.

В целом инвесторы сосредоточили свое внимание на данных по инфляции в США, которую должны опубликовать на следующей неделе. Кроме того, они оценивают последние комментарии представителей Федерального резерва по монетарной политике. В частности, речь идет о том, что незначительное повышение этого показателя уже в ближайшем будущем. Yahoo!Finance.

К теме! Недавно американский регулятор заявил, что он может повысить ставку выше 5%. Напомним, что сейчас этот показатель составляет 4,5% – 4,75%, что является пиковым уровнем с 2007 года, говорится в материале Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.

Динамика других валют

Евро подорожал на 0,47% благодаря последним данным об инфляции в Германии. Показатели оказались существенно ниже ожидаемых. Схожую динамику продемонстрировал и британский фунт.

Эта валюта укрепила свои позиции на рынке 0,46%, поскольку трейдеры ожидают комментарии для законодателей от главы Банка Англии, информирует Yahoo!Finance.