Популярная криптобиржа BitMEX в пятницу сообщила, что будет поддерживать компанию Astrobotic Technology, которая специализируется на создании космической робототехники. В частности, производит устройства телеприсутствия, которые используют во время полетов на Луну.

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Космические гонки Маска и BitMEX

Корпорация активно работает над запуском своего первого коммерческого модуля на Луну, который запланирован на четвертый квартал 2021 года. Astrobotic Technology нацелена на то, чтобы стать первой частной компанией, которая возглавляет коалицию правительства, ученых, представителей промышленности и международных партнеров, которая выйдет на лунную поверхность. Платформа BitMEX видит в этом реальный шанс отправить биткоин на Луну.

Мы не имеем ничего против Dog Money, однако чувствуем, что было бы правильно помочь биткоину добраться туда первым,

– отметили в BitMEX, ссылаясь на планы Маска отправить в космос Dogecoin.

Актуальная цена криптовалюта по данным CoinDesk :

Биткоин – почти 38 тысяч долларов,

Dogecoin – 0,33 цента.

Реакция Илона Маска

В начале мая Илон Маск заявил, что SpaceX планирует запустить миссию на Луну , которая будет оплачена Dogecoin. Миллиардер отметил, что DOGE станет первой криптовалютой, которая выйдет на лунную орбиту. Запуск ракеты запланирован на 2021 год.

Новая космическая гонка началась!,

– прокомментировал Маск в твиттер амбициозную цель BitMEX

В основном сторонники криптовалюты желают Dogecoin победить в криптокосмической гонке. Однако, есть и те, которые считают, что на Земле есть более актуальные проблемы, чем то, какая криптовалюта первой полетит в космос.